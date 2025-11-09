En vivo
Salvan a dos menores de edad que estaban abandonados y encadenados en el nororiente de Medellín

El hecho fue informado por la Alcaldía de Medellín, que dio detalles desde su Secretaría de Seguridad sobre el operativo del grupo de infancia y adolescencia de la Policía Nacional.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de nov, 2025
Salvan a dos menores de edad que estaban abandonados y encadenados en el nororiente de Medellín
Los dos menores de edad se encontraban en condiciones mínimas.
Alcaldía de Medellín

