Salvan a dos menores de edad que estaban abandonados y encadenados en el nororiente de Medellín

El grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional logró el rescate de dos menores de edad en Medellín, departamento de Antioquia. Se trató de un niño y una niña, de 11 y 12 años, que de acuerdo con la información compartida por las autoridades, se encontraban en condición de abandono y amarrados.

Según la Alcaldía de Medellín, los dos menores de edad fueron rescatados de una vivienda en el nororiente de la ciudad. Los uniformados del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional ingresaron a la vivienda tras recibir una alerta de la comunidad. "Lograron poner a salvo a los niños, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), garantizando su bienestar y el restablecimiento de sus derechos" se lee en un comunicado.

"Desde la alcaldía de Medellín y bajo liderazgo de nuestro alcalde Federico Gutiérrez expresamos nuestro más profundo agradecimiento a nuestra Policía Nacional y en especial al grupo de infancia y adolescencia por su invalorable labor en la protección y defensa de lo más preciado, nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en la ciudad de Medellín", dijo el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, en unas declaraciones.



El funcionario aseguró que durante lo ocurrido del año 2025, desde la Alcaldía de Medellín y en articulación con la Policía Nacional y las demás entidades competentes, se ha acompañado en la protección de más de 260 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. "Este esfuerzo conjunto protege nuestro compromiso inquebrantable, con la defensa de la niñez y la prevención de cualquier forma de abandono, de maltrato o de violencia infantil. Proteger los niños, proteger a las niñas y a los adolescentes es una responsabilidad que nos debe convocar a todos", concluyó Villa Mejía.



¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores. "Debe denunciar la situación ante el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) comunicándose a la línea gratuita de atención e informando el lugar donde está ubicado el menor", según se explica en un texto del Ministerio de Justicia.

"En los casos de maltrato evidente e indiscutible, comuníquese directamente con la Policía de Infancia y Adolescencia o la autoridad policial que se encuentre en su municipio. El ICBF realizará una constatación de los hechos denunciados y de considerarlo pertinente solicitará a la Policía de Infancia y Adolescencia que remita de inmediato al menor a la sede más cercana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la cual estará bajo su especial protección".

Con el propósito de que se impongan medidas de protección para los menores de edad y se efectúe el restablecimiento de sus derechos, se debe poner el caso en conocimiento del defensor de familia o comisario de familia, quien evaluará la situación. "Dependiendo de la gravedad de los hechos y las consecuencias del abandono, impondrá la medida que considere pertinente. Las medidas de restablecimiento serán establecidas para cada caso en particular, las cuales pueden ir desde amonestación hasta la declaratoria de adopción de menor, junto con la perdida de la patria potestad".



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

