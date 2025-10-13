En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
COLOMBIANOS ESPÍAS EN RUSIA
REHENES LIBERADOS
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "No nos detendremos": Luis Peche Arteaga, activista opositor venezolano atacado en Bogotá

"No nos detendremos": Luis Peche Arteaga, activista opositor venezolano atacado en Bogotá

Uno de los activistas venezolanos atacado este lunes con arma de fuego en Bogotá se pronunció. ¿En qué van las investigaciones?

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Peche, activista venezolano atacado en Bogotá
Luis Peche resultó herido en ataque armado en Bogotá -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad