Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Noruega afirma que Venezuela cerró su embajada en Oslo tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Noruega afirma que Venezuela cerró su embajada en Oslo tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Desde el gobierno de Noruega lamentaron esa decisión, que según dijeron se dio sin explicaciones, y expresaron que desean mantener abierto el diálogo con Venezuela. El régimen de Maduro no se ha pronunciado.

Por: AFP
Actualizado: 13 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
