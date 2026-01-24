Nueva alerta en Colombia por brotes de fiebre amarilla: reportan tres casos de muerte en Bogotá

La fiebre amarilla vuelve a generar preocupación en Colombia luego de que el Gobierno Nacional actualizara las cifras oficiales hasta el viernes 23 de enero de este año. De acuerdo con el más reciente boletín, en el territorio nacional se han confirmado 10 casos, de los cuales 9 personas han fallecido. Uno de los hechos que más ha llamado la atención en las últimas horas es la confirmación de tres personas residentes en Bogotá que fallecieron tras contraer la enfermedad.

De acuerdo con las autoridades, estas personas se contagiaron durante viajes a zonas endémicas del país, es decir, no adquirieron el virus en la capital. No obstante, tras su regreso a Bogotá, su estado de salud se deterioró y finalmente murieron. Según la información entregada por las autoridades de salud, entre el año 2024 y lo que va de 2026 se han confirmado estos 10 casos recientes. Sin embargo, el panorama histórico es aún más amplio: en ese mismo periodo se han reportado 158 casos acumulados, con un saldo de 72 muertes.



¿Cómo prevenir más casos de fiebre amarilla en Colombia?

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, la enfermera y docente Diana Sandoval, magíster en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la fiebre amarilla. Señaló que, al tratarse de una enfermedad causada por un virus, no existe un tratamiento específico que cure la infección una vez se desarrolla. "La vacunación en efecto es el único método de prevención y es el único método de tratamiento. De hecho, la fiebre amarilla es un virus, no hay tratamiento específico para los síntomas que produce este virus, por eso lo mejor es prevenirlo", indicó.



Sandoval hizo énfasis también en que uno de los errores más frecuentes es pensar que la vacuna ofrece protección inmediata. Explicó que la inmunidad no es instantánea y que el cuerpo necesita entre 8 y 10 días para producir los anticuerpos necesarios. Por ello, recomendó que cualquier persona que tenga planeado viajar a zonas endémicas debe aplicarse la vacuna al menos 10 días antes del desplazamiento, ya que hacerlo el día previo al viaje no evita el riesgo de contagio.



"Deben aplicarse la vacuna 10 días antes de viajar. Efectivamente, si se vacunan hoy y viajan al otro día, pueden contraer el virus de la fiebre amarilla y este va a actuar como si todavía no se hubiese vacunado, porque la vacuna necesita de 8 a 10 días más o menos para crear los anticuerpos específicos contra este virus. Esto es clave. Es una sola dosis, no necesita ningún refuerzo", explicó la experta.



¿Es necesario aplicar refuerzos de la vacuna de la fiebre amarilla?

La especialista también aclaró que la vacuna contra la fiebre amarilla se puede administrar a partir de los nueve meses de edad y que solo se requiere una dosis para lograr inmunidad de por vida. No es necesario aplicar refuerzos, lo que facilita el cumplimiento del esquema. Además, explicó que incluso quienes viven en ciudades como Bogotá, donde el riesgo es bajo, deben considerar la vacunación si existe la posibilidad de viajar en algún momento a regiones tropicales.

La fiebre amarilla no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre únicamente a través de la picadura del mosquito vector, que prolifera principalmente en zonas tropicales y cálidas. Por esta razón, además de la vacunación, se recomienda el uso constante de repelente, dormir con toldillo y evitar lugares donde se acumule agua, como tanques, lavaderos o canales de aguas estancadas, que sirven como criaderos del mosquito. La especialista recordó que este mismo mosquito también puede transmitir otras enfermedades como el dengue.

Finalmente, el llamado de las autoridades y del personal de salud es acudir a los puntos de vacunación que ofrecen la dosis de manera gratuita en todo el territorio nacional, planear los viajes con anticipación y tomar precauciones adicionales en zonas de riesgo. En el caso de personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o pacientes con enfermedades autoinmunes, se recomienda una valoración médica previa para definir la pertinencia de la vacunación.

