NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nueva estación de Transmilenio llevará el nombre de reconocido colegio en Bogotá: dónde queda

Nueva estación de Transmilenio llevará el nombre de reconocido colegio en Bogotá: dónde queda

La decisión vino directamente de la comunidad: estudiantes, docentes y vecinos del sector votaron y coincidieron en rendir homenaje a esta institución educativa.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de oct, 2025
Nueva estación de Transmilenio llevará el nombre de reconocido colegio distrital: dónde queda
Una nueva estación de Transmilenio llevará el nombre de reconocido colegio de Bogotá, según confirmó el pasado 2 de octubre la Alcaldía de Bogotá. -
Freepik/ Nicolás Esguerra

