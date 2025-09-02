Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Primer tren del metro de Bogotá ya está en Colombia: Galán publicó foto del barco que llegó de China

Primer tren del metro de Bogotá ya está en Colombia: Galán publicó foto del barco que llegó de China

"El barco ya llegó al puerto", escribió el alcalde de Bogotá. El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá salió del puerto de Qingdao, en China, el 3 de agosto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:52 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Primer tren del metro de Bogotá llega a Colombia.
Primer tren del metro de Bogotá llega a Colombia.
X: @CarlosFGalan y Alcaldía de Bogotá