Nuevo choque entre concejal 'Fuchi' y policías en operativo en Bogotá; el funcionario se pronunció

Un nuevo episodio protagonizado por el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido públicamente como ‘Fuchi’, volvió a generar atención pública luego de que circularan videos en redes sociales en los que se le observa en medio de un operativo policial contra piques ilegales en el barrio La Macarena, en el centro de la capital.



El hecho ocurrió en la noche del martes 20 de enero y ha generado diversas opiniones de vecinos del sector, usuarios de redes sociales y del propio funcionario, quien entregó su versión de lo sucedido.

Las grabaciones difundidas por distintos usuarios muestran a uniformados de la Policía intentando desagrupar a motociclistas y conductores señalados de participar en piques ilegales, una práctica que ha generado reiteradas quejas en el sector por el ruido, el riesgo de accidentes y las afectaciones al orden público. En ese contexto, vecinos denunciaron que el concejal Forero se habría enfrentado verbalmente con los policías presentes durante el procedimiento.

De acuerdo con los registros audiovisuales, la situación derivó en una discusión en la que se escuchan abucheos dirigidos al concejal por parte de algunos residentes del sector. Incluso, varios vecinos le reclamaron públicamente que no utilizara la problemática de los piques ilegales como un tema con fines políticos, refiriéndose a la cercanía de las elecciones legislativas.



El episodio se suma a una serie de confrontaciones previas entre el concejal, miembros de la Policía y periodistas



Vecinos del sector de la calle 26 con Av. Circunvalar, denuncian al concejal de Bogotá, Julián Forero (Fuchi) por una presunta interferencia en un procedimiento de agentes de tránsito que se hizo en la zona en la madrugada de este martes 20 de enero. En videos se observa que… pic.twitter.com/xyKdolbU7w — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 21, 2026

¿Cuál es la versión del concejal?

Tras la difusión de los videos, Julián Forero se refirió públicamente a lo ocurrido y confirmó que sí estuvo presente en el lugar, aunque negó que su intención fuera obstaculizar el operativo. En entrevista con Caracol Radio, el concejal explicó que acudió al sitio luego de recibir denuncias ciudadanas.

Forero señaló además que no respalda ni ha respaldado los piques ilegales, y aseguró que su presencia tenía como objetivo evitar que, según su criterio, una presunta irregularidad administrativa se enfrentara con otra.

En un comunicado posterior, el concejal explicó que recibió denuncias sobre un puesto de control de tránsito, el cual, según la información recibida, no cumpliría con las condiciones técnicas exigidas.

“En mi calidad de Concejal de Bogotá he recibido varias denuncias de un puesto de control que, según lo informado, no cumple con las condiciones técnicas exigidas por el Ministerio de Transporte, motivo por el cual decidí asistir con mi equipo de trabajo a realizar la verificación”, Afirmó en el comunicado.

Según el comunicado, durante la visita se sostuvo un diálogo "respetuoso" con el comandante del puesto de control y se dejó constancia de que la presencia del concejal respondía a un ejercicio de veeduría ciudadana.

Además fue firme en aclarar que "No existía intención alguna de entorpecer procedimientos, No se buscaba intervenir operativos".

El concejal 'Fuchi' afirmó que el puesto de control incumplía el Manual de Señalización Vial, al estar ubicado inmediatamente después de una curva, situación que, según expuso, estaría prohibida por razones de seguridad vial.

El concejal también mencionó otros aspectos que, de acuerdo con su versión, fueron observados durante la verificación, como la asignación de algunos agentes de tránsito a otra localidad y la presencia de una grúa con la placa trasera cubierta. Estos señalamientos hacen parte de la explicación entregada por el funcionario sobre su actuación esa noche.



El concejal había sancionado en previas ocasiones

El episodio ocurre en un contexto complejo para el concejal Forero, pues en 2025, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó en primera instancia con una inhabilidad de 14 meses, tras considerar que agredió verbalmente a policías durante un procedimiento de tránsito en 2024.

Según el fallo, el concejal utilizó expresiones ofensivas contra los uniformados, conducta que el Ministerio Público calificó como incompatible con los deberes de un servidor público.

Adicionalmente, Forero ha sido cuestionado por un episodio anterior en el que increpó de manera agresiva a un periodista durante una movilización de motociclistas, hecho que generó críticas por el uso de su investidura en escenarios de confrontación y por presiones a la prensa.

El concejal llegó al Concejo de Bogotá con el respaldo de sectores de motociclistas y con un discurso crítico frente a los operativos de tránsito.

Por ahora, el hecho ocurrido en La Macarena continúa generando reacciones, mientras el concejal insiste en que su actuación se dio dentro del marco legal y en ejercicio de sus funciones, y sectores ciudadanos reclaman soluciones efectivas frente a la problemática de los piques ilegales en la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co