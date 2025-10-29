En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Concejal Julián Forero 'Fuchi', suspendido e inhabilitado por 14 meses por la Procuraduría

Concejal Julián Forero 'Fuchi', suspendido e inhabilitado por 14 meses por la Procuraduría

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría señaló que 'Fuchi' incurrió en tratos indignos e irrespetuosos contra patrulleros de la Policía.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 29 de oct, 2025
Julián Forero 'Fuchi' fue sancionado por la Procuraduría.
Concejo de Bogotá

