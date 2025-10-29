Concejal Julián Forero 'Fuchi', suspendido e inhabilitado por 14 meses por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación (PGN) sancionó con suspensión e inhabilidad de 14 meses al concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como 'Fuchi'. La medida disciplinaria se impone por haber agredido e irrespetado a uniformados de la Policía.

El fallo, emitido en primera instancia por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, detalló que el cabildante incurrió en tratos indignos e irrespetuosos contra patrulleros. La falta grave ocurrió en hechos que sucedieron el 22 de febrero de 2024, cuando Forero Castelblanco fue requerido en un retén de tránsito. La decisión del organismo de control se conoció en la mañana de este 29 de octubre del 2025.

Durante el incidente, de acuerdo con la Procuraduría, el concejal agredió verbalmente a los miembros de la institución policial, utilizando términos irrespetuosos e indignos como “perro y gamín”. El ente de control subrayó que este comportamiento fue consciente, voluntario y deliberado, y sobrepasó los límites impuestos por la Constitución política y la ley.



"Incurrió en un acto reprochable": Procuraduría

La Procuraduría señaló en su fallo que Forero Castelblanco, en su calidad de concejal de Bogotá y funcionario público, tenía el deber de tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas. Con dicha conducta, para el ente de control, el concejal no solo incurrió en un acto reprochable, "sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, desconociendo los principios que rigen la función administrativa".



Por la naturaleza de los hechos, la Procuraduría calificó la falta disciplinaria como grave y fue cometida a título de dolo.El concejal Forero puede apelar este fallo de primera instancia. La instancia de apelación es la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.



Forero Castelblanco llegó al Concejo de Bogotá para el periodo 2024-2027. En su primera candidatura, logró la mayor votación, sumando 70.023 votos. Uno de sus retos en el cabildo ha sido promover los derechos de los motociclistas, comunidad que lo llevó a esa corporación.

Antes de llegar al Concejo, se destacó como influencer de temas relacionados con la comunidad ya mencionada. Esa plataforma le sirvió para darse a conocer.

En su momento, refiriéndose a la situación mencionada, Forero dijo que se dirigía hacia su casa en moto. En ese momento, "el señor patrullero nos atravesó la moto en la mitad de la vía. Se baja, saca el arma y nos quita las llaves de las motos", dijo sobre el hecho. Posteriormente, preguntó: "¿Hasta dónde la Policía tiene la autoridad de hacer eso? Eso es lo que pasa con estos policías que hacen lo que quieren con la ciudadanía”.

