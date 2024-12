Nuevo choque entre Petro y Galán, esta vez por financiamiento de Transmilenio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con Noticias Caracol en vivo sobre la movilidad en la capital colombiana. Insistió en que el pico y placa no se levantará para fin de año y que en 2025 se mantendrá igual, pues hay una gran cantidad de obras que no se han concluido. Además, anunció un aumento en la tarifa de Transmilenio y la posibilidad de que se lance un sistema de pago por meses , el cual implicaría un ahorro para los usuarios.

Al mencionar que el aumento del pasaje de Transmilenio “es inevitable” para el año 2025, el alcalde Galán recalcó que aún se está a la espera del incremento del salario mínimo para establecer la tarifa.

¿Por qué sube la tarifa de Transmilenio para 2025?

La tarifa de los pasajes sigue incrementando porque “cuando nosotros llegamos, en el presupuesto de 2024, la administración anterior (de Claudia López) había incluido una partida que iba a llegar del Gobierno nacional que era de 825.000 millones de pesos. Yo me senté con el Gobierno y dijo: ‘Nosotros hemos ayudado a Bogotá en el pasado y a otros sistemas de transporte masivo. No tenemos las posibilidades ahorita de hacerlo. Hay que buscar alternativas’”.

El alcalde subrayó que esta decisión se tomó cuando “el Gobierno nacional dijo: ‘busque el Distrito vía, eventualmente, factura de la energía o el (impuesto) predial’, pero nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con eso por esa vía para pagar el sistema de transporte, pero nos dijeron: ‘no tenemos plata este año’. Entonces eso fue un hueco de 825.000 millones de pesos que nos quedó este año, el presupuesto que nos tocó llenarlo y eso nos impide, eventualmente, mantener la tarifa a como está hoy”.

Presidente Gustavo Petro respondió a alcalde Galán

Tras el señalamiento de Carlos Fernando Galán sobre que se deberá subir el pasaje de Transmilenio porque el Gobierno nacional no le giró dinero al sistema, generó reacciones casi inmediatas del presidente de la República, Gustavo Petro, y del Ministerio de Transporte.

El primero en responderle al alcalde de Bogotá fue el propio presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que el Gobierno “solo giraría 825.000 millones de pesos del pueblo colombiano a la operación de Transmilenio si se cambian estos dineros por propiedad de las empresas de buses en el monto respectivo. Lo demás es un regalo a supermillonarios”.

Respuesta de Gustavo Petro a Carlos Fernando Galán X: @petrogustavo

A este anunció también le salió al paso el Ministerio de Transporte. Aseguró que, por ley, los aportes de la Nación no se pueden utilizar para el mantenimiento de sistemas de transporte público, por lo que el incremento no puede ser atribuible al Gobierno nacional.

Darío Hidalgo, quien es consultor en movilidad, explicó: “Este incremento no le hubiera sido necesario si el Gobierno nacional apoyaba a la ciudad en la operación del sistema como lo ha hecho en el pasado, pero pues no es ninguna obligación del Gobierno nacional apoyar y fue una decisión no hacerlo en esta oportunidad”.

Más allá de las razones del aumento del pasaje de Transmilenio, el impacto recaerá sobre las finanzas de los usuarios.

Aunque aún no se ha definido el monto a incrementar, para mitigar el impacto, el Distrito prevé descuentos cercanos al 10% por comprar pasajes en paquetes mensuales. Una usuaria del sistema de transporte advirtió que “si van a subir el pasaje, que también se vea reflejado en la seguridad y en lo que nos están brindando a nosotros los usuarios”.

Expertos señalan que el aumento sería de 200 pesos, aunque el monto se determinará con base al salario mínimo y costos de operación.

