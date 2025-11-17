En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa regional para entrar a Bogotá este 17 de noviembre: horarios y multas por incumplirlo

Pico y placa regional para entrar a Bogotá este 17 de noviembre: horarios y multas por incumplirlo

Recuerde que antes de mediodía pueden ingresar todos los vehículos sin importar el número de placa. A las 12 del mediodía inicia la restricción en estos corredores viales de Bogotá.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Pico y placa regional para entrar a Bogotá
Pico y placa regional para entrar a Bogotá -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad