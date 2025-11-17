Pico y placa regional para entrar a Bogotá este 17 de noviembre: horarios y multas por incumplirlo

El retorno a la capital colombiana después del puente festivo, enmarcado en la celebración de la Independencia de Cartagena, requiere una planificación meticulosa para los conductores. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha confirmado la aplicación estricta de la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá este lunes festivo 17 de noviembre de 2025.

Esta restricción, fundamental para gestionar el alto flujo vehicular que caracteriza los días de "plan retorno", rige sobre los principales corredores viales que convergen en la ciudad. Noticias Caracol le detalla los horarios y los nueve corredores donde se aplicará la medida del pico y placa regional.



Horarios de pico y placa regional para entrar a Bogotá

El objetivo principal de esta medida es escalonar el ingreso de miles de vehículos particulares, minimizando la congestión y asegurando un flujo vehicular más ordenado. La normativa divide el horario de restricción en dos franjas, basadas en el último dígito de la placa del vehículo. Es crucial recordar que la jornada de restricción en sí no cubre las 24 horas del día. Hay periodos donde el ingreso es completamente libre.



Ingreso a Bogotá sin restricción

Antes de las 12:00 del mediodía: todos los vehículos pueden ingresar a Bogotá sin ninguna restricción de pico y placa regional.

Después de las 8:00 p. m.: una vez finalizado el horario especial de restricción, todos los vehículos, independientemente de su número de placa, pueden ingresar a la capital.

Horarios de restricción en el pico y placa regional

La franja de restricción se extiende por ocho horas, desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche.



Fase 1: placas pares (12:00 m. a 4:00 p. m.): durante este lapso, solo se permitirá el ingreso a la capital de los vehículos particulares cuyas placas finalicen en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Si su vehículo termina en número impar, no podrá ingresar a Bogotá en este horario.

durante este lapso, solo se permitirá el ingreso a la capital de los vehículos particulares cuyas placas finalicen en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Si su vehículo termina en número impar, no podrá ingresar a Bogotá en este horario. Fase 2: placas impares (4:00 p. m. a 8:00 p. m.): posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, la restricción cambia. El ingreso será permitido únicamente para los carros cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Los residentes y visitantes de las áreas adyacentes a los corredores principales deben considerar estos horarios al planificar sus desplazamientos. El pico y placa regional tiene aplicación obligatoria en las nueve principales vías de acceso a Bogotá. Conocer el punto exacto de inicio y fin de la medida en cada corredor es esencial para evitar sanciones y planear rutas alternas. A continuación, el detalle de cada uno de los corredores viales en los que rige la medida este 17 de noviembre de 2025:



Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa regional?

La medida de pico y placa regional, aplicada rigurosamente en los nueve corredores de acceso a Bogotá durante este lunes festivo 17 de noviembre, conlleva serias consecuencias legales para aquellos conductores que decidan ignorar las restricciones horarias y de placa establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Es fundamental acatar las normas de tránsito para garantizar la eficiencia y seguridad en el retorno a la capital, donde se desarrollan acciones para mejorar la movilidad.



Para el año 2025, la sanción por incumplir la medida de pico y placa en Bogotá está claramente tipificada y cuantificada. La multa, sanción o comparendo por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, lo cual corresponde al código C14, asciende a la significativa suma de $ 604.100. Es crucial entender que, además de la imposición del comparendo, el vehículo que incumpla la norma será inmovilizado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL