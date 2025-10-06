¿Qué pasó con la fortuna de Mauricio Leal? Abogada revela por qué nadie ha podido recibir los bienes

La muerte de Mauricio Leal, acontecida el 21 de noviembre de 2021, se convirtió con el paso de los días en uno de los casos judiciales más impactantes de Colombia, pues en su fallecimiento se conocieron todo tipo de detalles que conllevaron a que su hermano, Jhonier Leal, fuera condenado a 55 años y 3 meses de cárcel al ser declarado culpable por el doble homicidio de él y su madre.

Desde entonces, la abogada del fallecido, Erika Sanguinetti, sostiene que la fortuna del estilista no ha sido recibida por ningún familiar ni cercano del estilista, y que todavía se encuentra congelada por un procedimiento legal que aún se encuentra en trámite. Y es que tras la muerte del famoso empresario, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio al sospecharse presunto lavado de activos por parte de Leal.

Por esta razón, la abogada, en una entrevista que dio al programa La Red de Caracol Televisión, dio a conocer que desde enero de 2022, solo dos meses tras la muerte de Mauricio Leal, ninguna persona o entidad jurídica ha podido recibir el dinero o las propiedades del famoso peluquero asesinado.



"Recibimos la noticia de lavado de activos. Ese fue el primer impacto. Luego, en enero del 2022, llega la extinción de dominio y desde ahí no se pudo tener acceso a ninguno de los bienes o dineros que tenía depositados en las cuentas de Mauricio", dijo la entrevistada por el programa previamente citado. De cara a este procedimiento que ha congelado el uso o administración de los bienes, la abogada sostiene que las autoridades no cuentan con pruebas que, eventualmente, puedan comprobar este señalamiento contra el estilista.

"Información financiera reportada ante Cámara y Comercio por la Sociedad Mauricio Leal Music SAS, el activo y patrimonio neto permanecieron estables en $20.000.000 entre los años 2015 a 2017, pero en el año 2018 se observa un comportamiento inusual, puesto que el activo total pasó a $2.368.720.512 y el patrimonio neto a $1.530.977.747", dio a conocer el ente investigador, quien además evidenció una millonaria entrada de dinero a las cuentas del llamado niño genio por parte de Viviana Nule, hermana de Miguel Nule, implicado en el carrusel de la contratación: 12.000 millones de pesos que jamás fueron reportados por el estilista.



¿De cuánto dinero es la fortuna que dejó Mauricio Leal?

La abogada Sanguinetti no dio información precisa sobre el dinero exacto que dejó el estilista Mauricio Leal antes de morir, pero por el éxito que tuvo en su sector y por el público reconocimiento que tenían sus peluquerías antes del crimen se considera que la cifra en dinero y patrimonio podría ser considerablemente alta.



Además, la mujer respondió a las críticas que ha recibido recientemente, en las que es señalada de, supuestamente, estarse beneficiando de los bienes del fallecido Mauricio Leal; según ella, las únicas entidades que actualmente tienen bajo su poder todos los bienes de Leal es la Sociedad de Activos Especiales o la Fiscalía General de la Nación.

Por ahora se desconoce quién podría ser la persona que recibiría estos bienes del hombre fallecido en caso de que se concluya que estos no provenían de fuentes ilegales. Sin embargo, la abogada del caso sostiene que uno de los beneficiados podría ser el tercer hermano (por parte de madre) del estilista. Se trataría entonces de Carlos Andrés García, sujeto que actualmente se encuentra recluido en un centro penitenciario por haber cometido un delito externo al de su hermano.

Jhonier Leal, también privado de su libertad, debería ser el directo heredero de esta fortuna. Sin embargo, por haber cometido un delito en contra de Mauricio, no podrá ser beneficiario del mismo acorde con la ley colombiana. Y es que según lo dio a conocer la abogada en el programa citado, la normativa nacional establece que si una persona ha cometido delitos contra el familiar de alguna herencia, perderá directamente este beneficio.

