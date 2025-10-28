En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Habla medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhonier querría quedarse con los bienes del estilista

Habla medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhonier querría quedarse con los bienes del estilista

Carlos Andrés García, quien es medio hermano de Mauricio Leal y también se encuentra recluido por el delito de abuso sexual, dijo que Jhonier "quiere venir a pelear algo que por ley no le toca".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Desde la cárcel, hermano menor de Mauricio Leal revive la última conversación que tuvo con el estilista
El medio hermano del estilista asesinado, Carlos Andrés García, aseguró que va a demandar a Jhonier porque, según mencionó, pretende quedarse con este patrimonio.
Fotos: Los Informantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad