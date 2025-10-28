Habla medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhonier querría quedarse con los bienes del estilista

Casi cuatro años después del asesinato de Mauricio Leal y su madre, acontecido el 21 de noviembre de 2021 a manos del hermano del estilista, Jhonier Leal, aún hay incertidumbre sobre lo que pasará con los bienes de la víctima. En recientes declaraciones, el medio hermano del estilista asesinado, Carlos Andrés García, aseguró que va a demandar a Jhonier porque, según mencionó, pretende quedarse con este patrimonio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

García se encuentra recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Jamundí, en el departamento de Valle del Cauca, donde cumple su condena a 15 años por el delito de abuso sexual, y aún le faltan dos años para salir de allí. La revista Semana habló con él desde el centro penitenciario, donde dio detalles de lo que le ha dicho su abogada sobre las supuestas pretensiones de Jhonier de quedarse con los bienes del peluquero.

"Me informa mi abogada, Érika Sanguinetti, que la defensora de él va a pelear jurídicamente los bienes de mi hermano, Mauricio Leal. ¿Cómo así?, pregunté. A él no le toca nada. Tras de que mata a mi mamá y a mi hermano, quiere venir a pelear algo que por ley no le toca. ¿Cómo es posible eso? Si por eso le quitó la vida a mi familia y me dejó a mí sin mamá y sin hermano", afirmó el medio hermano de Leal, quien dijo que demandará a Jhonier por el delito de indignidad sucesoral.



Por otro lado, Jhonier, el hermano de Mauricio y confeso asesino de él y su madre, está condenado a 55 años y 3 meses de cárcel. Aunque aún no se conoce una declaración de su defensa, García mencionó que en alguna ocasión Jhonier le dijo que tenía deudas de más de 300 millones de pesos, y que estaba muy “endeudado y azarado”.



“Yo le dije: ‘Hermano, no le puedo ayudar porque estoy acá en la cárcel, pero dígale a Mauricio’. Y él me respondió: ‘No, Andrés, ese man –ni siquiera dijo mi hermano– dice que no tiene plata, pero para irse a gastar dinero con sus amigos y mi mamá, sí’ ", comentó para Semana.

Publicidad

En sus declaraciones agregó que no tiene ningún contacto con Jhonier, pero que le gustaría "confrontarlo y decirle de frente cómo tiene la osadía de venir a pelear algo sabiendo que él lo que hizo fue por eso (...) Le preguntaría, además, por qué le quitó la vida a su propia mamá, sabiendo que ella nos amaba a los tres. Sentía celos, ya que ella prefería a Mauricio porque, como es bien sabido, él no gustaba de las mujeres”.



Lo que ha dicho la abogada de las víctimas sobre bienes de Mauricio Leal

Unos meses después del crimen, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio al sospecharse presunto lavado de activos por parte de Mauricio Leal. El pasado 6 de octubre, la abogada Érika Sanguinetti habló con el programa La Red, de Caracol TV, e indicó que la fortuna aún sigue congelada por este procedimiento legal, que aún se encuentra en trámite.

"Recibimos la noticia de lavado de activos. Ese fue el primer impacto. Luego, en enero del 2022, llega la extinción de dominio y desde ahí no se pudo tener acceso a ninguno de los bienes o dineros que tenía depositados en las cuentas de Mauricio", aseguró, y dijo que aún no se conocen pruebas sobre los señalamientos de presunto lavado de activos por parte del estilista.

Publicidad

Por otro lado, la Fiscalía aseguró en su momento que "información financiera reportada ante Cámara y Comercio por la Sociedad Mauricio Leal Music SAS, el activo y patrimonio neto permanecieron estables en $20.000.000 entre los años 2015 a 2017, pero en el año 2018 se observa un comportamiento inusual, puesto que el activo total pasó a $2.368.720.512 y el patrimonio neto a $1.530.977.747". El ente investigador añadió evidenció una millonaria entrada de dinero, de 12 mil millones de pesos, a las cuentas del llamado niño genio por parte de Viviana Nule, hermana de Miguel Nule, implicado en el carrusel de la contratación.

Por ahora se desconoce quién podría ser la persona que recibiría estos bienes del hombre asesinado en caso de que se concluya que estos no provenían de la ilegalidad. Será la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la que tendrá que definir qué hará con este patrimonio.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL