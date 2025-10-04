En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Ojo, viajeros: alta congestión en aeropuerto El Dorado al inicio de semana de receso

Ojo, viajeros: alta congestión en aeropuerto El Dorado al inicio de semana de receso

Videos publicados en redes sociales dan cuenta de largas filas especialmente en la zona de Migración Colombia de El Dorado. ¿Qué dicen autoridades?

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Largas filas de pasajeros en aeropuerto El Dorado

