Ojo, viajeros: alta congestión en aeropuerto El Dorado al inicio de semana de receso

En el marco del inicio de la semana de receso en Colombia, este sábado 4 de octubre, usuarios de redes sociales están reportando largas filas y alta congestión en el Aeropuerto Internacional El Dorado, especialmente, en la zona de Migración Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con los reportes, los pasajeros han señalado que “no hay personal suficiente” de Migración Colombia para atender el alto flujo de viajeros que esperan salir del país. Por su parte, la unidad encargada de ejercer el control migratorio pide a los ciudadanos realizar el registro del sistema automático conocido como Biomig para agilizar los tiempos de salida del país.

"Una vez ya enrolados, todas las veces que salgan del país lo hacen a través del Biomig, la máquina que reduce los tiempos de espera, hace que no se demoren tanto haciendo fila", explicó Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.



Una gran congestión se presenta hoy en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en el inicio de la semana de receso escolar. Los viajeros se quejan de falta de personal de Migración Colombia y temen perder sus vuelos. @MigracionCol pic.twitter.com/SOLp8xyUNO — Agencia R. Sin Front (@AgenciaRSinFron) October 4, 2025

Publicidad

Entre tanto, autoridades aeroportuarias también les recomiendan a los pasajeros de vuelos internacionales llegar al aeropuerto El Dorado tres horas antes y, en el caso de vuelos nacionales, con dos horas de antelación. Así mismo, recuerdan la importancia de portar los documentos necesarios para agilizar las filas.



Se espera que para esta semana de receso viajen más de 1.3 millones de pasajeros con destinos nacionales y 761 mil internacionales en todos los aeropuertos del país.