Pantallazos del grupo de WhatsApp Plata o Plomo, en el que se planeó homicidio de Miguel Uribe

En dicho chat, además, quedó demostrado cuánto dinero le iban a pagar al menor de edad que asesinó al senador Uribe. Harold Barragán habría borrado la información para distraer a los investigadores.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 03, 2025 03:54 p. m.
Comparta en:
Harold Barragán sería pieza clave en el atentado contra el senador Uribe -
Noticias Caracol