Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / La advertencia que habían hecho trabajadores antes de accidente en El Dorado que dejó un muerto

La advertencia que habían hecho trabajadores antes de accidente en El Dorado que dejó un muerto

Tras el grave incidente en el que un trabajador del aeropuerto perdió la vida al ser arrollado por un vehículo, la Asociación nacional de trabajadores del sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios se pronunció y expuso que, al parecer, ya se había advertido una serie de riesgos en estas labores.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de oct, 2025
Noticias Caracol (16).jpg
Las autoridades anunciaron el inicio de una investigación sobre los hechos. -
Foto: archivo y Colprensa

