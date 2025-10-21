La advertencia que habían hecho trabajadores antes de accidente en El Dorado que dejó un muerto

Un trágico hecho se presentó en la mañana de este lunes 20 de octubre en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que un trabajador muriera al ser arrollado por un vehículo de Avianca en la pista de dicha terminal aérea. Aunque por ahora se desconocen las causas precisas del incidente y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios se pronunció y dio a conocer que, al parecer, desde dicha organización ya se habían hecho las respectivas advertencias.

Y es que esta asociación dijo que ya había advertido sobre la serie de riesgos que se estaba presentando en este sector, al denunciar que se estaba presentando una elevada rotación de personal en este tipo de labores y que, derivado de esto, el personal que estaba llegando para ocupar dichos cargos no contaba con "las capacitaciones debidas", situación que según la organización pudo incidir en este trágico desenlace. En conversación con el noticiero de RTVC, Dani Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo, se pronunció y dio algunos detalles al respecto.

"Necesitamos inmediatamente que se atienda la problemática ampliamente denunciada desde hace más de 10 años que tiene esta organización de existencia, inclusive antes, donde hay una flagrante y evidente incumplimiento a la política de seguridad integral por parte de las compañías implicadas. (...) El sector aéreo es quizá el sector más regulado por toda la normativa que hay detrás. No es, digamos, manejarlo prudentemente como lo están haciendo ahorita: contratando el personal sin las capacitaciones debidas", dijo el sujeto al medio citado.



Incluso, el presidente de la asociación previamente mencionada dijo que, supuestamente, días antes de este lamentable hecho se había hecho una visita de inspección del Ministerio del Trabajo luego de haberse hecho una solicitud en la que se advertían posibles accidentes, como el que ocurrió este lunes. "Precisamente el 29 de septiembre se adelantó una visita de inspección (del Ministerio del Trabajo), donde el 15 de septiembre nosotros solicitamos por la gravedad y porque ya hace bastantes años llevamos advirtiendo de la situación que podía desencadenar en lo que hoy desafortunadamente estamos viviendo, vemos una omisión de los representantes legales de estas instituciones", añadió Moreno al noticiero mencionado.



¿Cómo fue el accidente en el que murió un trabajador en el aeropuerto El Dorado?

Un trágico accidente tuvo lugar este lunes 20 de octubre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando un trabajador perdió la vida mientras realizaba sus labores en la zona de operaciones del muelle internacional. El suceso ocurrió a eso de las 8:00 a. m. y activó de inmediato los protocolos de emergencia en la terminal, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se registró en un área restringida del aeropuerto destinada a actividades de carga y mantenimiento, donde operaban varios equipos de servicio. En ese punto, el empleado sufrió un fuerte accidente al ser arrollado por un vehículo de la aerolínea Avianca, lo que le ocasionó heridas graves. El personal de emergencia del aeropuerto lo asistió en el lugar y fue trasladado a la Clínica Colombia, en el occidente de la capital, donde falleció a causa de la severidad de sus lesiones.



¿Qué ha dicho Avianca y las autoridades?

Avianca expresó sus profundas condolencias por el accidente ocurrido este lunes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, manifestando su apoyo y solidaridad con la familia del trabajador fallecido. "Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento", señaló la aerolínea en un comunicado emitido en horas de la tarde.



La compañía explicó que, apenas se produjo el incidente, activó los protocolos de emergencia y notificó a las autoridades pertinentes. "Tan pronto ocurrió el accidente, la aerolínea avisó a las autoridades correspondientes y la persona fue trasladada de inmediato a un centro de salud", indicó Avianca, que además reafirmó su disposición para colaborar con las investigaciones encaminadas a determinar las causas del hecho y posibles fallas en los procedimientos o medidas de seguridad.

"Asimismo, Avianca anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer los detalles del caso", señaló el comunicado. La empresa también adelantó que reforzará sus protocolos de seguridad en las operaciones terrestres mientras se esclarecen los hechos. Por su parte, la Policía de Tránsito y Transporte, junto con la Aeronáutica Civil, asumió la investigación del caso. Ambas entidades trabajan en la recopilación de pruebas y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto para determinar los movimientos del vehículo involucrado y las condiciones en las que se produjo el accidente, evaluando aspectos como la señalización, la visibilidad y el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la zona operativa.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL

