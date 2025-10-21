En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Condenan a 21 años a Carlos Mora por magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía reveló cuánto le pagarían

Condenan a 21 años a Carlos Mora por magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía reveló cuánto le pagarían

Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Un juez avaló un preacuerdo con la Fiscalía que lo condenó a 21 años de prisión. Conozca los detalles de la millonaria oferta que le hicieron por la logística del crimen.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Carlos Eduardo Mora González fue el segundo capturado en el marco de la investigación
Carlos Eduardo Mora González fue el segundo capturado en el marco de la investigación
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad