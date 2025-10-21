En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Isabelita fue abandonada por su familia y vive hace más de 2 años en este Hospital de Bogotá

Isabelita fue abandonada por su familia y vive hace más de 2 años en este Hospital de Bogotá

La mujer de 81 años fue encontrada deambulando sin rumbo en una terminal de transporte en Bogotá. La cifra de personas mayores abandonadas en Bogotá aumenta cada vez más.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Isabelita fue abandonada por su familia y vive hace más de 2 años en este Hospital de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad