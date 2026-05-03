La historia detrás de joven colombiana que se habría casado con judío hallado muerto en Bogotá

El caso del ciudadano estadounidense de origen judío encontrado sin vida en Bogotá sigue revelando detalles sobre su paso por Colombia. Se trata de Nachum Israel Eber, un hombre de 51 años procedente de Nueva York, quien habría viajado a Colombia en busca de una relación sentimental y alcanzaría a haberse casado con una joven colombiana, unión que duraría poco tiempo antes de su muerte.

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El hombre había llegado a Colombia tras atravesar un divorcio años atrás en su país de origen. Según versiones de personas cercanas dadas al medio estadounidense New York Post, su intención era encontrar una nueva pareja con quien rehacer su vida. Durante ese proceso, viajó por diferentes lugares antes de fijarse en Colombia como destino, en parte por vínculos religiosos que lo conectaban con comunidades en el país.

Inicialmente, intentaría encontrar pareja en su entorno cercano y en otros países como Ucrania, pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando consideró viajar a América Latina, en parte por referencias de personas de su comunidad religiosa que visitaban Colombia con frecuencia. Según explicó Yosef Matheron, amigo colombiano del estadounidense, el hombre veía el país como una oportunidad para comenzar de nuevo.



El encuentro con una joven colombiana

Durante su paso por la ciudad de Barranquilla, Eber habría conocido a una joven colombiana con quien inició una relación. Personas cercanas al caso aseguran que él creía que ella tenía una edad mayor a la real cuando empezaron a salir. La relación avanzó con rapidez y, en poco tiempo, habrían decidido casarse. "Mencionó que estaba considerando la posibilidad de conocer a alguien con quien casarse, y finalmente encontró a la persona ideal", indicó Matheron.



La pareja contraería matrimonio en una ceremonia sencilla. Posteriormente, realizaron una celebración en Bogotá, lo que marcó el inicio de una etapa que, sin embargo, duraría poco tiempo.



Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir dudas por parte de la joven, quien habría manifestado sentirse insegura frente al compromiso adquirido. "La joven acabó rompiendo con él, sobre todo porque le dijo que no se sentía preparada; sentía que era demasiado joven y creía que se había precipitado al dar ese paso. Pero nunca fue algo que la obligaran a hacer", agregó el allegado al extranjero.

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Tras esa ruptura, Eber habría optado por permanecer en el país con la intención de rehacer su vida sentimental, pese a recomendaciones de allegados que le sugerían regresar a Estados Unidos. El hombre continuó recorriendo distintas ciudades mientras buscaba una nueva relación. El entrevistado cuenta que su comportamiento en espacios públicos - como hablar en varios idiomas y usar vestimenta distintiva - pudo haberlo hecho más visible.

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"Yo le decía: ‘Nachum, esto no es Nueva York’. Y él empezaba a hablar yiddish, hebreo e inglés a la vista de todos. Llamaba la atención por su vestimenta peculiar y los distintos idiomas que hablaba", comentó. "Es muy difícil vivir solo en nuestra comunidad. Todos viven con sus familias y tienen hijos en casa", indicó su mejor amigo sobre la posibilidad de volver a Estados Unidos.

Eber fue visto con vida por última vez el 21 de abril, mismo día que habló por última vez con su amigo. Días después, su cuerpo fue hallado en Bogotá en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co