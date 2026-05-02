El judío hallado sin vida en Bogotá vino buscando esposa y se casó con una de 18 años, según NY Post

El asesinato de Nachum Israel Eber, un hombre judío de 51 años oriundo de Nueva York, sigue generando conmoción tras conocerse nuevos detalles sobre su vida y las circunstancias que lo llevaron a Colombia. El cuerpo del ciudadano estadounidense fue encontrado en Bogotá. Aunque algunos especulan que sus restos se hallaban dentro de un armario, las autoridades no han confirmado la veracidad de este señalamiento. Una nueva entrevista señala que el hombre vino a Colombia para buscar esposa y se casó con una joven de 18 años.

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El medio New York Post entrevistó a Yosef Matheron, un colombiano que se hizo amigo de este extranjero y le ayudó como traductor en el país. Matheron relató que Eber había llegado a este lado del continente con la intención de encontrar una nueva esposa, luego de atravesar por un divorcio con su primera mujer hace cinco o seis años; con ella tuvo cuatro hijos y ya tenían dos nietos.

Al parecer, este hombre estuvo buscando una pareja en Nueva York y Ucrania. Luego vino a Colombia porque conocía a un rabino que viajaba seguido para convertir al judaísmo a exiliados de la Inquisición española. En Barranquilla conoció a una joven y pensó que ella tenía 20 años.



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“Mencionó que estaba considerando la posibilidad de conocer a alguien con quien casarse, y finalmente encontró a la persona ideal”, dijo Matheron al NY Post. “Eran una pareja religiosa, una pareja muy íntegra (...) no bebía alcohol, no consumía drogas, era un hombre religioso”.

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Finalmente, la colombiana contrajo nupcias con el judío en Barranquilla y celebraron con una cena en Bogotá. Pero los suegros del judío habrían mentido sobre la edad de la chica, quien en realidad tenía 18 años. “La joven acabó rompiendo con él, sobre todo porque le dijo que no se sentía preparada; sentía que era demasiado joven y creía que se había precipitado al dar ese paso. Pero nunca fue algo que la obligaran a hacer”, señaló el testigo.

Tras esa ruptura, Eber optó por permanecer en el país con la intención de rehacer su vida sentimental, pese a recomendaciones de allegados que le sugerían regresar a Estados Unidos. El hombre continuó recorriendo distintas ciudades mientras buscaba una nueva relación. El entrevistado cuenta que su comportamiento en espacios públicos —como hablar en varios idiomas y usar vestimenta distintiva— pudo haberlo hecho más visible.

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“Yo le decía: ‘Nachum, esto no es Nueva York’. Y él empezaba a hablar yiddish, hebreo e inglés a la vista de todos. Llamaba la atención por su vestimenta peculiar y los distintos idiomas que hablaba”, comentó.

Eber fue visto con vida por última vez el 21 de abril, mismo día que habló por última vez con su amigo. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida, lo que desató una investigación por parte de las autoridades en Bogotá. Mientras avanzan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, el caso ha llamado la atención.

Paula Rozo

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