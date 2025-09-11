Grave explosión en el edificio de sociología de la U. Nacional en medio de disturbios: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que en la tarde de este jueves se presentó una explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional, en medio de los disturbios que se presentaban en la zona, por enfrentamiento de encapuchados y los uniformados del UNDMO.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, dentro de la estructura estaban manipulando artefactos explosivos improvisados en una de las cocinas. Un herido fue trasladado a la clínica Palermo y parece que perdió varios dedos, según las autoridades. "Sobre las 6:00 p. m., se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología, luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación", indicó la institución.

Durante varias horas, sobre la NQS y la calle 26, los encapuchados y la Fuerza Pública se afrentaron, causando que la operación de TransMilenio se viera afectada. En varios videos quedó registrado cómo algunos sujetos dañaban la infraestructura de transporte público.



"Grupo aislado sale a bloquear la calle 26, portan objetos contundentes y se ubican frente a las rejas anticolados de la estación de TransMilenio para tumbarlas. Rechazamos todo acto de intimidación contra la ciudadanía, servidoras y servidores del Distrito, y la sana convivencia de la ciudad", escribió la Secretaría de Gobierno de Bogotá en su cuenta de X.

Publicidad

La Vicerrectoría de la sede de Bogotá les indicó a los estudiantes que, ante los disturbios que se presentaron, se decidió dar orden de desalojo de la Ciudad Universitaria a partir de las seis de la tarde. "Esta medida se toma con el fin de evitar situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria dentro del campus", indicaron.

"La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá rechazan que los campus de la Universidad Nacional de Colombia sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria. De igual manera, hacemos un llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución", añadió la universidad.

Publicidad

Por otro lado, TransMilenio indicó que, aunque se reabrió la estación Universidad Nacional y se canceló el contraflujo de buses por la NQS, se mantuvo cerrada la estación Ciudad Universitaria de la troncal Calle 26 hasta después de las siete de la noche.

Es importante recordar que los jueves generalmente hay disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, que suelen afectar las troncales de la calle NQS y la calle 26, y en lo que los encapuchados usan armas improvisadas. El Distrito en diversas ocasiones ha pedido ayuda del Gobierno Nacional, ya que se ha denunciado que dentro de la institución se arman estos objetos incendiarios y las autoridades de Bogotá no tienen la autorización para ingresar a estas instalaciones.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL