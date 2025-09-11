En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tras explosiones en Medellín, allanaron casa donde se hacían uniformes para disidentes de las Farc

Tras explosiones en Medellín, allanaron casa donde se hacían uniformes para disidentes de las Farc

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer los resultados de estos recientes operativos. Esto fue lo que dijo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:48 p. m.
Comparta en:
Allanamiento en Medellín.jpg
El operativo se llevó a cabo tras las recientes explosiones registradas en la capital antioqueña. -
Foto: archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad