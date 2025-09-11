Muere una persona en la estación Flores de TransMilenio, en Bogotá: esto se sabe

TransMilenio informó sobre las 8:30 de este jueves que una persona murió en la estación Flores, ubicada en la troncal de la avenida Caracas, en el oriente de Bogotá. El incidente causó congestión en el servicio, ya que se cerró uno de los vagones por un lapso de tiempo mientras las entidades correspondientes hacían el levantamiento del cuerpo.

"Debido al suceso que se presentó en uno de los vagones de la estación Flores en la Troncal Caracas, donde lamentablemente una persona falleció por causas naturales, se presenta congestión en la zona para los servicios troncales. Al momento ya se realizó proceso de levantamiento por parte de las entidades a cargo. Reiteramos nuestra solidaridad con la familia y cercanos de la persona que ha fallecido y a los usuarios les ofrecemos excusas por los inconvenientes causados por esta situación ajena a la operación", indicó TransMilenio.



Explosión en la Universidad Nacional

Este inconveniente se suma a los disturbios reportados en inmediaciones a la Universidad Nacional, que generaron que las estaciones de la calle 26 y de la NQS estuvieran cerradas por varias horas. Un grupo de encapuchados, además, estaban dañando la infraestructura de transporte público.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá en su cuenta de X indicó que un "grupo aislado sale a bloquear la calle 26, portan objetos contundentes y se ubican frente a las rejas anticolados de la estación de TransMilenio para tumbarlas. Rechazamos todo acto de intimidación contra la ciudadanía, servidoras y servidores del Distrito, y la sana convivencia de la ciudad".



Sobre las seis de la tarde, se reportó una explosión en el edificio de Sociología, donde, al parecer, estaban manipulando artefactos explosivos improvisados en una de las cocinas. Un herido fue trasladado a la clínica Palermo y parece que perdió varios dedos, según las autoridades. "Sobre las 6:00 p. m., se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología, luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación", afirmó la universidad.

Las directivas de la sede de Bogotá les indicaron a los estudiantes que, ante los disturbios que se presentaron, se decidió dar orden de desalojo de la Ciudad Universitaria a partir de las seis de la tarde. "Esta medida se toma con el fin de evitar situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria dentro del campus", dijeron.

"La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá rechazan que los campus de la Universidad Nacional de Colombia sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria. De igual manera, hacemos un llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución", añadió la isntitución.

