En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Peluquera que causó muerte a mujer tras cirugía de liposucción en Bogotá fue llevada a la cárcel

Peluquera que causó muerte a mujer tras cirugía de liposucción en Bogotá fue llevada a la cárcel

La Fiscalía confirmó que la judicializada, Brenda Gissele Celetia Angarita, fue condenada tras los hechos cometidos el pasado 15 de septiembre de 2023. Esto dijo el ente acusatorio.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:28 p. m.
Comparta en:
sala de cirugía
La mujer convulsionó y tuvo que ser trasladada hacia un centro asistencial -
Foto: Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad