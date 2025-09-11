Peluquera que causó muerte a mujer tras cirugía de liposucción en Bogotá fue llevada a la cárcel

Tras dos años desde el lamentable incidente en el que una joven de solo 23 años perdió la vida tras someterse a un procedimiento quirúrgico ilegal en Bogotá, la causante de su fallecimiento fue condenada. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de un reciente comunicado en el que dio a conocer el caso.

La ya condenada fue identificada como Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera con la que se habría contactado la mujer víctima para acordar la respectiva cirugía estética. Según las recientes investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la víctima acudió al salón de belleza en el que se encontraba la hoy declarada culpable; desde ese momento, inició una cirugía de liposucción ilegal que acabó con su vida.

Los hechos, de acuerdo con la investigación de un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial de la entidad previamente mencionada, se presentaron en la localidad de Antonio Nariño, Este lugar no contaba ni con los permisos ni con la acreditación para poder ofrecer estos servicios; pese a todo lo anterior, la hoy condenada decidió iniciar la cirugía mortal.



Transcurría el procedimiento quirúrgico en manos de una mujer que no contaba con los estudios para llevar a cabo estas intervenciones cuando, en pocos segundos, la paciente sufrió de una fuerte convulsión y cayó de su camilla. Inmediatamente, la persona fue trasladada hacia un centro asistencial de urgencia, en donde falleció de un paro respiratorio al poco tiempo de haber sido ingresado.

"Ante las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera que le causó la muerte a una mujer durante una cirugía estética, en hechos ocurridos en Bogotá, el 15 de septiembre de 2023", dio a conocer el ente acusatorio.

Las autoridades dieron a conocer que la mujer que llevó a cabo este mal procedimiento fue declarada responsable del delito de homicidio culposo. En octubre de este 2025 se dará a conocer oficialmente la pena que deberá cumplir y los años que Celeita Angarita deberá pasar en prisión.

"De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, la víctima llegó a un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de la ciudad, el cual no estaba acreditado para la prestación de servicios de salud. Allí Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción", dio a conocer la Fiscalía General de la Nación.



¿Quién era la mujer que perdió la vida mientras era operada por peluquera en Bogotá?

Según información citada por el medio Q'Hubo de Bogotá, la víctima de esta fatal cirugía era una joven de 23 años llamada Laura Sofía Amaya. La mujer habría regresado desde España, en donde vivió varios años, hace poco tiempo. Su plan de regreso a Colombia consistía en volver a ver a su pequeño hijo, operarse y finalmente regresar al país europeo a continuar sus estudios y seguir trabajando.

El medio citado apunta a que Amaya conoció a la responsable de su muerte luego de que una conocida le recomendara a la mujer. Se hacía llamar "doctora Brenda Celeita" y en redes sociales mostraba imágenes de personas a las que, supuestamente, había operado de manera exitosa. Esta recomendación fue suficiente para que la mujer hubiera aceptado someterse a esta operación, pagándole a la condenada una suma de siete millones de pesos.

Información que le suministraron personas cercanas de Amaya al diario mencionado apunta a que el lugar en el que se hizo este procedimiento no contaba con ningún tipo de medida de salubridad ni asepsia, además de que usaba instrumentos y mecanismos rudimentarios.

