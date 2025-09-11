En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan video de presunto asesino de Charlie Kirk huyendo tras ataque: ¿desde qué distancia disparó?

Revelan video de presunto asesino de Charlie Kirk huyendo tras ataque: ¿desde qué distancia disparó?

El FBI difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus y retirándose por una autopista cercana.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:58 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Valentina Mercado
El FBI difundió imágenes de seguridad en las que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus.
AFP / FBI

