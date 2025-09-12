Heridos en incidente en Andrés Carne de Res llegan a acuerdo con restaurante: "Medidas y compromiso"

El caso de los comensales lesionados en el restaurante Andrés DC, en Bogotá, tras un accidente con una máquina de humo, dio un nuevo giro este 12 de septiembre. La firma de abogados Lex-Vibe, que representa a los afectados, anunció un acuerdo con el establecimiento y destacó una serie de compromisos asumidos por el reconocido local. Según el comunicado oficial, estas medidas buscan prevenir la repetición de hechos similares y reforzar la protección de los consumidores.

“Informamos a la opinión pública que hemos sostenido conversaciones exitosas con el restaurante Andrés DC, y celebramos las medidas que han sido adoptadas en relación con la protección de los consumidores, tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre”, señaló la firma jurídica. En el documento, se subrayó que el diálogo permitió construir un consenso en el que prima la seguridad de los clientes y la estabilidad de la empresa.

Las medidas acordadas incluyen tres acciones principales. La primera consiste en verificar y eliminar riesgos que puedan desencadenar accidentes similares al ocurrido. En segundo lugar, se reforzará la capacitación del personal en temas de primeros auxilios, garantizando que los equipos asignados estén en capacidad de responder de inmediato ante emergencias. Y, finalmente, un tercero independiente será contratado para realizar un análisis de riesgos con criterios técnicos y autónomos. Estas disposiciones, según los abogados, constituyen pasos concretos que trascienden las sanciones y apuntan a soluciones prácticas y duraderas.



El comunicado también resaltó el valor cultural y simbólico de Andrés D.C. dentro del panorama gastronómico nacional. “Reiteramos que Andrés D.C. es un restaurante que representa la cultura colombiana al más alto nivel; confiamos que en concordancia con esta tradición, incidentes como este no se repitan y se proteja la integridad de todos sus consumidores”, agregaron los voceros de Lex-Vibe. Para la firma, el objetivo es que un negocio que genera miles de empleos y atrae a visitantes nacionales y extranjeros continúe operando, pero bajo condiciones más estrictas de seguridad.

En esa misma línea, los abogados hicieron un llamado a las autoridades a actuar con equilibrio. “Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos y que está actuando de la manera correcta frente a un accidente respecto del cual se han tomado todas las medidas para garantizar la no repetición”, afirmaron. Según el documento, la verdadera protección del consumidor no radica en las sanciones punitivas, sino en la implementación de compromisos efectivos y de aplicación inmediata.

Se precisó que el restaurante también presentó sus excusas públicas a los afectados, entre ellos Javier Moreno y Gabriel Robledo, quienes fueron los principales voceros del grupo de heridos. “Andrés D.C. nos reiteró en público, así como ya lo hizo en privado, las excusas al grupo de clientes que se vieron afectados por este incidente”, recordó la firma que lidera el abogado Juan Pablo López Pérez. Con esta declaración, el establecimiento reconoció la gravedad de lo ocurrido y ofreció disculpas formales a las víctimas.

¿Cómo fue el nuevo accidente en Andrés Carne de Res en Bogotá?

El contexto de este acuerdo se remonta al viernes 5 de septiembre, cuando una máquina de humo utilizada como parte de la ambientación del lugar presentó una falla. Según los reportes preliminares, el equipo expulsó chispas incandescentes que cayeron sobre varios clientes, dejando a por lo menos nueve de ellos con quemaduras de diferente consideración. Las lesiones se registraron en rostro, brazos, espalda y cuero cabelludo, además de daños materiales en prendas de vestir y objetos personales.

Javier Moreno, médico y uno de los asistentes al evento, relató lo ocurrido en redes sociales y en Noticias Caracol. Según su testimonio, mientras compartía con un grupo de colegas, la máquina “hizo combustión y empezó a disparar material articulado incandescente. Literalmente, recibimos una lluvia de ese material y empezamos a sentir ardor en la cabeza, en los brazos y cuando levantamos la cabeza vimos la lluvia de partículas”. Aseguró que incluso alcanzó a ver a varias personas con fuego en el cabello, lo que generó pánico en el lugar.

En diálogo con este canal, Moreno cuestionó la atención médica prestada en el sitio. Aunque el restaurante informó que sus clientes fueron atendidos por un médico de Emermédica y por el equipo interno, el testigo aseguró que esa asistencia fue insuficiente.

“Solo llegó, un tiempo después, una persona de estas empresas de atención domiciliaria. Un médico para todas las personas que estuvieron allí. Algunas se fueron indignadas, no quisieron recibir la atención”, expresó. También destacó que varias mujeres sufrieron quemaduras de segundo grado en pecho, cara y abdomen, y que en medio de la confusión fueron trasladadas a una zona de enfermería improvisada.

El médico agregó que, en su criterio, el número de lesionados fue mayor al reportado por el restaurante. Mientras la empresa señaló que nueve personas resultaron afectadas, Moreno calculó que al menos 14 presentaron algún tipo de lesión, aunque muchas se retiraron del lugar sin dejar registro formal. “A las 2:00 de la mañana muchos se fueron y no quedaron registrados. Diría yo que fueron al menos 14 personas, pero solo se quedaron para la atención unas 9”, indicó.

El incidente también encendió alertas en las autoridades laborales. El Ministerio de Trabajo adelantó una inspección en la sede de la Calle 82 de Andrés D.C. el 9 de septiembre, tras recibir más de 26 denuncias contra la cadena a nivel nacional. En el informe se concluyó que existían riesgos inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores en la cocina principal. Entre las deficiencias detectadas se mencionaron problemas eléctricos en distintas áreas, exposición a altas temperaturas, falta de ventilación adecuada y manejo inadecuado de químicos de aseo.

Con base en esos hallazgos, la cartera laboral ordenó la suspensión inmediata de labores en la zona de cocina, medida preventiva que, según explicó el ministro Antonio Sanguino, busca proteger la integridad de los empleados. La viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, precisó que estas inspecciones se extenderán a otras sedes del restaurante a nivel nacional. “Hemos dado la instrucción a nuestras treinta y tres direcciones territoriales y las tres oficinas especiales”, señaló.

Tras la decisión del Ministerio, la compañía aclaró que la restricción no implica un cierre total de sus operaciones. En un comunicado, Andrés D.C. aseguró que la sede continúa abierta al público y que la medida "no implica el cierre del restaurante ni la suspensión de nuestra operación general". Por su parte, la empresa reiteró su disposición a cumplir con todas las exigencias de seguridad con "responsabilidad y total compromiso cada una de las recomendaciones consignadas en el acta".

Desde el comunicado, Andrés DC reconoció que las "situaciones involuntarias como las sucedidas", que impactan a sus clientes y empleados, los "comprometen aún más con el proceso permanente de revisión y mejora constante". La empresa también insistió en que el cumplimiento de la ley hace parte de sus principios esenciales. “El cumplimiento de la Ley es un principio fundamental para Andrés D.C.”, expresó la dirección del restaurante, subrayando que las recomendaciones derivadas de la inspección representan oportunidades de mejora.

