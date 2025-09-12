En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Heridos en incidente en Andrés Carne de Res llegan a acuerdo con restaurante: "Medidas y compromiso"

Heridos en incidente en Andrés Carne de Res llegan a acuerdo con restaurante: "Medidas y compromiso"

Los representantes legales de los afectados indicaron, a través de un comunicado, que se sostuvieron conversaciones para aplicar acciones en el reconocido local de la capital. Esto dijeron.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:14 a. m.
Comparta en:
Los afectados en el caso de Andrés DC llegaron a un acuerdo con el restaurante para aplicar correctivas y evitar nuevos riesgos medidas
Los afectados en el caso de Andrés DC llegaron a un acuerdo con el restaurante para aplicar correctivas y evitar nuevos riesgos medidas
ARCHIVO / REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad