Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan primera hipótesis de explosión en Universidad Nacional de Bogotá que dejó un herido

Revelan primera hipótesis de explosión en Universidad Nacional de Bogotá que dejó un herido

Las autoridades ya acudieron al punto para atender a las personas afectadas. El Consejo Universitario se encuentra reunido para atender la situación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:00 p. m.
Universidad Nacional (1).jpg
La Universidad Nacional no ha dado detalles oficiales sobre dicha detonación. -
Foto: redes sociales

