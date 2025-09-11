Revelan primera hipótesis de explosión en Universidad Nacional de Bogotá que dejó un herido

Una fuerte explosión se escuchó en la tarde de este jueves 11 de septiembre en la Universidad Nacional. Los hechos se registraron en medio de varios bloqueos que se llevaron a cabo sobre la avenida NQS y otros tantos disturbios hechos por encapuchados, quienes incluso destruyeron parte de las rejas anticolados de la estación Ciudad Universitaria.

Reportes oficiales emitidos por la institución educativa a través de sus canales de comunicación con la comunidad estudiantil indican que la explosión se registró en el edificio de Sociología ubicado junto al jardín de Freud, zona en la que cada jueves se llevan a cabo celebraciones y fiestas rodeadas de consumo de sustancias alcohólicas e ilegales.

Una ambulancia ingresó a la zona de las afectaciones y, acorde con información preliminar, atendió a una persona que quedó gravemente herida por la explosión. Información de estudiantes y otras personas que se encontraban en el lugar apunta a que, al parecer, la explosión se produjo en los parqueaderos de este edificio.



Cuál es la principal hipótesis tras explosión en Universidad Nacional de Bogotá

Tras un reciente comunicado emitido por la Universidad Nacional se supo que la detonación ocurrió sobre las 6:00 de la tarde de este jueves, luego de que se accionara material explosivo de manera accidental. Se supo que una persona, quien al parecer manipulaba dichos elementos, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial.



"Sobre las 6:00 pm, se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología, luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación", se lee en el oficio de la Universidad Nacional.

Una vez aconteció este hecho, el cual vino acompañado de reiterados disturbios por la entrada de esta institución educativa sobre la avenida NQS y la estación Ciudad Universitaria, desde los canales oficiales y de correo electrónico de la Universidad Nacional se les informó a los estudiantes sobre la evacuación inmediata del campus tras la emisión de una alerta roja.

"Ante la gravedad de la situación y el escalamiento de los disturbios, la Vicerrectoría de Sede Bogotá emitió la alerta roja y la orden de desalojo de la Ciudad Universitaria. La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá rechazan que los campus de la Universidad Nacional de Colombia sean escenarios de acciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria. De igual manera, hacemos un llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución", se lee en el documento divulgado.

