Piden donación de sangre de tipo RH O- urgente en Bogotá

La donación de sangre en Colombia, liderada por la Cruz Roja Colombiana a través de su Red Nacional de Bancos de Sangre, representa uno de los actos de solidaridad más significativos para la salud pública del país. Al ser la sangre un recurso que no se puede fabricar artificialmente, la única fuente para obtenerla es el ser humano, lo que convierte al donante en un actor vital para el sostenimiento del sistema sanitario.



En este momento se necesita con urgencia donantes de sangre tipo RH O- y de plaquetas (no importa tipo de RH) en la ciudad de Bogotá. A quienes puedan donar, se les pide acercarse lo antes posible a la Cruz Roja, ubicada en la Avenida 68 #68B-31, y donar a nombre de Anyul Molina , identificado con cédula de ciudadanía 51.686.785.

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Beneficios para la salud del donante

Contrario a los mitos comunes, donar sangre no debilita ni provoca aumento de peso. Por el contrario, la Cruz Roja destaca que este acto se considera un estilo de vida saludable que genera beneficios fisiológicos directos. Al donar, el cuerpo inicia un proceso de renovación celular; los órganos reciben "sangre joven" al producirse nuevos glóbulos rojos que transportan oxígeno fresco de manera más eficiente.



Además, la donación mejora la fluidez de la sangre, reduciendo el riesgo de bloqueos arteriales. Esto se traduce en una menor probabilidad de sufrir ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares, optimizando la circulación general y permitiendo una mejor oxigenación de todos los tejidos del cuerpo.



El impacto social de una sola donación de 450 ml es inmenso: se estima que por cada persona que dona sangre total, se pueden salvar hasta tres vidas. La Cruz Roja Colombiana distribuye estos componentes (glóbulos rojos, plasma y plaquetas) a través de su red en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras regiones estratégicas, garantizando un suministro oportuno y de calidad. Los principales beneficiarios de este acto altruista son pacientes que enfrentan situaciones críticas, tales como:



Personas con cáncer que requieren transfusiones debido a los efectos de la quimioterapia.

Pacientes que han sufrido accidentes de tránsito o quemaduras graves.

Personas sometidas a trasplantes de órganos o de médula ósea.

Pacientes con enfermedades que impiden la producción natural de células sanguíneas.

Un proceso seguro y accesible

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Donar es un procedimiento sencillo y seguro que dura aproximadamente 30 minutos . La Cruz Roja enfatiza que es una acción altruista y responsable, accesible para cualquier persona de entre 18 y 65 años que pese más de 50 kg y goce de buena salud. Al participar, el donante no solo ayuda a otros, sino que también contribuye al fortalecimiento de la Red Nacional de Bancos de Sangre, una estructura esencial para prevenir y aliviar el sufrimiento humano en toda circunstancia en el territorio colombiano.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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