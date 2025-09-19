Planes para el Día del Amor y la Amistad en Bogotá: agenda de eventos culturales que podrá disfrutar

Bogotá se prepara para vivir uno de los fines de semana más especiales del año: el Día de Amor y Amistad, que este 20 de septiembre llega cargado de planes para todos los gustos. Conciertos, teatro, gastronomía, naturaleza y arte se mezclan en la agenda de la capital, que invita a residentes y visitantes a enamorarse de sus calles, su cultura y su diversidad.



Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

El evento central será la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, que se inaugura el 20 de septiembre y se extenderá hasta el 9 de noviembre. La programación reunirá a más de 200 artistas de 12 países en museos, parques, galerías y calles de la ciudad. Una de sus líneas curatoriales estará dedicada al arte popular, con 30 creadores locales seleccionados en convocatoria pública, quienes exhibirán desde cerámica hasta expresiones urbanas y digitales. Con el concepto de la felicidad y la vida compartida como eje, la Bienal invita a redescubrir a Bogotá como una obra de arte viva.



Música para todos

La Orquesta Filarmónica de Bogotá sumará un toque romántico con dos conciertos gratuitos: el viernes 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en la Catedral San Juan Bautista de Engativá, y el sábado 20 a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff. El repertorio incluirá boleros, tangos y rancheras, evocando la memoria afectiva de varias generaciones.



Planes en la naturaleza

El Jardín Botánico José Celestino Mutis será otro punto de encuentro con la XXII Exposición de Orquídeas, del 18 al 21 de septiembre. Más de 800 especies nacionales e internacionales estarán en exhibición junto con talleres y recorridos guiados, convirtiéndose en un plan ideal para parejas, familias o amigos que buscan un respiro natural en medio de la ciudad.



Teatro para los más pequeños

Para los más pequeños, el Teatro El Parque presentará el sábado 20 la obra infantil Ila, la niña tejedora, una puesta en escena que entre música, narración y juegos rinde homenaje al oficio artesanal y promueve el cuidado del entorno y la memoria cultural.



Gastronomía y comercio extendido

El amor también se celebra en la mesa. Desde restaurantes de autor hasta propuestas tradicionales en plazas de mercado, la ciudad ofrece experiencias para compartir sabores y crear recuerdos. Además, este sábado se realizará una nueva jornada de Bogotá Despierta, con horarios extendidos en el comercio hasta la medianoche, promociones especiales y actividades culturales que permitirán recorrer la capital desde la mañana hasta la noche.

Según Fenalco, Amor y Amistad es una de las cuatro fechas comerciales más importantes del año, junto a Navidad, Día de la Madre y Día del Padre. Por eso, la estrategia Bogotá 24 Horas, liderada por la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Económico, busca facilitar que más ciudadanos disfruten de la ciudad, sus compras y sus planes.

