¿Por qué se desprendió tubo madre en el norte de Bogotá? Estas zonas estarán sin agua

Una emergencia se registró en la noche del jueves 8 de octubre en el norte de Bogotá, específicamente en la carrera Séptima con calle 125, en la localidad de Usaquén, cuando una tubería aparentemente se rompió, causando no solo una inundación en esa zona de la ciudad, sino algunas situaciones de emergencia por estragos que causó el agua que salía con fuerza del tubo roto.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá envió personal al lugar para atender la emergencia, establecer las causas de la ruptura y adelantar los trabajos necesarios para restablecer el servicio.



¿Qué ocurrió con tubo madre en el norte de Bogotá?

Según información que entregó el IDU al Ojo de la Noche no se trató exactamente de la rotura de un tubo en la zona, sino de un desprendimiento debido a la fuerza del agua y a las fuertes lluvias que caían en ese momento de la noche.

La situación desencadenada por la emergencia dejó a dos personas heridas, luego de que el techo de una estación de gasolina cayera por el impacto del agua que caída con fuerza sobre este. Estas dos personas estaban en el lugar tanqueando sus vehículos, cuando el techo se desprendió y cayó sobre tres carros. Bomberos atendieron la situación.

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"Cayó sobre el capó, afortunadamente cayó y en el momento que sentimos que el carro bajo, mi esposa me dijo que diera reversa, el carro respondió y el agua no nos dejaba ver, yo sentí que le pegué a un carro atrás parqueado, pero mi prioridad era salir porque no sabía que había arriba", detalló una de las personas que presenció lo ocurrido y agregó que "de otro carro sacaron a dos señores de la tercera edad, la verdad muy ágiles los señores de la bomba al ayudar".



Por su parte, Orlando Molano, director del IDU, detalló que "ya terminamos el empaque, ya estamos restableciendo la movilidad, calculamos que en unas horas tengamos asegurado el tubo y empiece el restablecimiento paulatino. Es un tubo de 20 pulgadas, de nueve kilómetros, entonces tenemos que hacerlo despacio. Esperamos que en la tarde ya esté restablecido el servicio".



Servicio de agua suspendido tras la fuga

De acuerdo con la información entregada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se adelantan trabajos de reparación que requieren la suspensión del servicio de agua en la zona comprendida entre las calles 119 y 198, entre las carreras 7 y 10 Este. Se espera que el servicio pueda ser restablecido en horas de la tarde de este viernes, mientras tanto se dispuso de varios carrotanques en la zona para abastecer a los afectados.



La suspensión afecta a los siguientes sectores y barrios:



Usaquén Nuevo

Unicerros

Bosques de Medina

Bosque de Pinos

Cadena de Cerro Norte

Soratama

Cadena de Codito

Urbanización Furatena

Santa Ana Oriental

La Franja de Buenavista

La Llanurita II

Chaparral

Nuevo Horizonte

La Llanurita

Horizontes Usaquén

La Frontera

Arenera Buenavista

La Estrellita

Buenavista II Sector

El Cerro Parte Baja (Villa Nydia)

Terrazas de San Ángel

Santa Cecilia Baja

Santa Cecilia Parte Baja

La Perla Oriental

Usaquén - Urbanización Portal de Siena

El Cerro Occidental

Agua Dulce

Los Naranjos

Cerros Norte

Altos de Serrezuela

El Redil

El Codito

Santa Cecilia Norte Parte Alta

La Cañada

El Pañuelito

Cerros de Los Alpes

Sierras del Moral

Tibabita 2

El Pinar de Santa Bárbara

Delicias del Carmen

Bosque de Soratama

Barrancas Oriental

Bocacolina El Cedro

Bosque de Pinos III

Barrancas Oriental - La Roca (Predio)

Barrancas Oriental - Servita

Mirador del Norte

Arauquita

Arauquita II Sector

Horizontes

Buenavista La Estrellita II

Ibiza

Barrancas Alto

Balcones de Vista Hermosa

Buenavista

Lote 95 Anexo Barrio Soratama

*con reportería del Ojo de la Noche

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co