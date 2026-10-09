¿Por qué se desprendió tubo madre en el norte de Bogotá? Estas zonas estarán sin agua

Una emergencia se registró en la noche del jueves 8 de octubre en el norte de Bogotá, específicamente en la carrera Séptima con calle 125, en la localidad de Usaquén, cuando una tubería aparentemente se rompió, causando no solo una inundación en esa zona de la ciudad, sino algunas situaciones de emergencia por estragos que causó el agua que salía con fuerza del tubo roto.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá envió personal al lugar para atender la emergencia, establecer las causas de la ruptura y adelantar los trabajos necesarios para restablecer el servicio.
¿Qué ocurrió con tubo madre en el norte de Bogotá?
Según información que entregó el IDU al Ojo de la Noche no se trató exactamente de la rotura de un tubo en la zona, sino de un desprendimiento debido a la fuerza del agua y a las fuertes lluvias que caían en ese momento de la noche.
La situación desencadenada por la emergencia dejó a dos personas heridas, luego de que el techo de una estación de gasolina cayera por el impacto del agua que caída con fuerza sobre este. Estas dos personas estaban en el lugar tanqueando sus vehículos, cuando el techo se desprendió y cayó sobre tres carros. Bomberos atendieron la situación.
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"Cayó sobre el capó, afortunadamente cayó y en el momento que sentimos que el carro bajo, mi esposa me dijo que diera reversa, el carro respondió y el agua no nos dejaba ver, yo sentí que le pegué a un carro atrás parqueado, pero mi prioridad era salir porque no sabía que había arriba", detalló una de las personas que presenció lo ocurrido y agregó que "de otro carro sacaron a dos señores de la tercera edad, la verdad muy ágiles los señores de la bomba al ayudar".
Por su parte, Orlando Molano, director del IDU, detalló que "ya terminamos el empaque, ya estamos restableciendo la movilidad, calculamos que en unas horas tengamos asegurado el tubo y empiece el restablecimiento paulatino. Es un tubo de 20 pulgadas, de nueve kilómetros, entonces tenemos que hacerlo despacio. Esperamos que en la tarde ya esté restablecido el servicio".
Servicio de agua suspendido tras la fuga
De acuerdo con la información entregada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se adelantan trabajos de reparación que requieren la suspensión del servicio de agua en la zona comprendida entre las calles 119 y 198, entre las carreras 7 y 10 Este. Se espera que el servicio pueda ser restablecido en horas de la tarde de este viernes, mientras tanto se dispuso de varios carrotanques en la zona para abastecer a los afectados.
La suspensión afecta a los siguientes sectores y barrios:
- Usaquén Nuevo
- Unicerros
- Bosques de Medina
- Bosque de Pinos
- Cadena de Cerro Norte
- Soratama
- Cadena de Codito
- Urbanización Furatena
- Santa Ana Oriental
- La Franja de Buenavista
- La Llanurita II
- Chaparral
- Nuevo Horizonte
- La Llanurita
- Horizontes Usaquén
- La Frontera
- Arenera Buenavista
- La Estrellita
- Buenavista II Sector
- El Cerro Parte Baja (Villa Nydia)
- Terrazas de San Ángel
- Santa Cecilia Baja
- Santa Cecilia Parte Baja
- La Perla Oriental
- Usaquén - Urbanización Portal de Siena
- El Cerro Occidental
- Agua Dulce
- Los Naranjos
- Cerros Norte
- Altos de Serrezuela
- El Redil
- El Codito
- Santa Cecilia Norte Parte Alta
- La Cañada
- El Pañuelito
- Cerros de Los Alpes
- Sierras del Moral
- Tibabita 2
- El Pinar de Santa Bárbara
- Delicias del Carmen
- Bosque de Soratama
- Barrancas Oriental
- Bocacolina El Cedro
- Bosque de Pinos III
- Barrancas Oriental - La Roca (Predio)
- Barrancas Oriental - Servita
- Mirador del Norte
- Arauquita
- Arauquita II Sector
- Horizontes
- Buenavista La Estrellita II
- Ibiza
- Barrancas Alto
- Balcones de Vista Hermosa
- Buenavista
- Lote 95 Anexo Barrio Soratama
*con reportería del Ojo de la Noche
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co