Hay alerta en Bogotá por la alta ocupación en los servicios de urgencias. En el caso de las camas de unidades de cuidados intensivos la ocupación llega a un 91%. Esta situación se debe a las enfermedades respiratorias, ya que hay un pico respiratorio en la capital del país y por eso la alta ocupación que alcanza hasta el 180 %.



Las unidades de cuidados intensivos tiene en este momento 943 camas ocupadas de un total de 1.036 con las que cuenta la capital del país. La directora de urgencias y emergencias de la Secretaría de Salud, Gloria García, ya se pronunció al respecto de esta situación y entregó una serie de recomendaciones. "Hemos evidenciado un incremento del 4 % de los casos de infecciones respiratorias, lo que ha hecho presentar unos promedios de ocupación de sobre el 180 % en la ocupación de urgencias adultos y sobre el 90 % en ocupación de urgencias pediátricas", explicó.

La funcionaria dijo que han instaurado varias medidas y dado orientaciones de recomendaciones de prevención a la comunidad. Esto está relacionado "con la protección, atención rápida oportuna, atención médica prioritaria, el uso de tapabocas ahora final de año con el aumento de festividades, eventos sociales, reuniones familiares, tener una asistencia al inicio de síntomas respiratorios para evitar asistir ya en complicaciones".



Alerta por calidad del aire en Bogotá

Esta alta ocupación por pico respiratorio se da al tiempo que se anunció sobre la alerta en la calidad del aire en algunos sectores de la ciudad. "La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, declara Alerta Fase 1 por calidad del aire en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá", aseguró el Distrito en un comunicado.

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La decisión de la alerta por calidad de aire "se tomó porque, durante 36 horas consecutivas, las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registraron una calidad del aire regular, debido al aumento de partículas contaminantes conocidas como PM10", dijo Claudia Gordillo, secretaria encargada de Ambiente.



El Distrito explicó que estas partículas provienen de diversas fuentes, pero que incluye "el polvo que levantan los vehículos, las obras de construcción, las actividades industriales y el humo de los incendios. Son mucho más pequeñas que el grosor de un cabello y, al inhalarlas, pueden ingresar a las vías respiratorias y afectar la salud". Asimismo, el "aumento de material particulado está relacionado con vientos débiles que dificultaron su dispersión, y con las bajas temperaturas de la madrugada, que favorecieron su acumulación cerca del suelo. Además, el análisis técnico identificó una posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía".



La principal recomendación del Distrito es reducir la exposición al aire contaminado. Para esto dejaron la siguiente guía disponible:



Evitar el ejercicio al aire libre en el caso de las personas más vulnerables y reducir las actividades físicas intensas o prolongadas para la ciudadanía en general, especialmente en las zonas de alerta.

Consultar el IBOCA antes de programar actividades al aire libre.

Evitar permanecer cerca de vías con mucho tráfico, obras de construcción, industrias o canteras. Si es necesario transitar por estos lugares, se recomienda usar tapabocas, preferiblemente N95.

Evitar fuentes de contaminación dentro del hogar, como el tabaco, los cigarrillos electrónicos, las velas, el incienso o las estufas de leña. Además, se recomienda limpiar con trapos húmedos y evitar barrer en seco.

Cuidar especialmente a las personas con enfermedades crónicas, mantener sus tratamientos médicos y estar atentos a posibles síntomas respiratorios.