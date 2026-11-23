El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los habitantes de la capital para que se empiece o refuerce el ahorro de energía en cada uno de los hogares de cara a las afectaciones que genera el fenómeno de El Niño en todo el país y en la ciudad. Sumado a esto, el mandatario reveló la meta que se debe alcanzar en la capacidad de los embalses para garantizar la estabilidad energética y dio recomendaciones para que cada ciudadano aporte a esta intención desde su casa.



¿Cuál es el nivel de los embalses este 23 de noviembre?

Según el alcalde de Bogotá, para hacer frente al fenómeno de El Niño que podría extenderse hasta abril de 2027, se requiere que los embalses estén al 80% de su capacidad. Para este lunes 23 de noviembre, el más reciente informe de la CAR Cundinamarca indicó que el estado de los embalses es el siguiente:



Embalse Estado Tendencia Neusa

87,12 %

Estable

Sisga

90,63 %

Descendente

Tominé

58,88 %

Descendente

Total Agregado Norte

65,40 %

Descendente

Chisacá

81,88 %

Estable

Regadera

80,97 %

Estable

Total Agregado Sur

81,58 %

Estable

Chuza

73,73 %

Descendente

San Rafael

98,18 %

Ascendente

Total Sistema Chingaza

79,25 %

Descendente

El Hato

76,60 %

Descendente

Estos valores, según aclararon en el mismo informe, tienen la particularidad de que en los casos del Sistema Chingaza corresponden al 22 de noviembre de 2026 y los del Agregado Sur corresponden al 20 de noviembre de 2026.



Medidas para ahorrar energía en la capital

"Tenemos una meta muy puntual: que el nivel de nuestros embalses llegue al 80 % al finalizar noviembre. Si lo logramos, vamos a reducir, de manera muy significativa, el riesgo de entrar en racionamiento. Si ahorramos, ganamos todo, apaguemos", expresó Galán en su comunicado.

El mandatario de los bogotanos dio cinco recomendaciones que se deberían implementar durante estos días en todos los hogares para sumarse a la meta y evitar el racionamiento. Todas ellas están relacionadas con el uso de energía del día a día y que, si se aplican en toda la ciudad, aportarán a este objetivo.



Evitar uso de electrodomésticos en horas pico: el mandatario explicó que el consumo de energía se dispara entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m., por lo que se recomienda evitar el uso de la lavadora, la secadora, la plancha, el horno o la ducha eléctrica durante ese periodo de tiempo. “Evitemos recargar el sistema en ese horario”, señaló. Además, señaló que la lavadora se debería utilizar únicamente cuando tenga la carga completa. Cambiar bombillos tradicionales por LED: Los bombillos LED reducen el consumo de energía al ser más eficientes. Cambiar temperatura de la nevera: Una medida que ayuda a reducir el consumo es modificar la temperatura de la nevera, el electrodoméstico que está conectado todos los días y todo el día. Galán recomendó mantenerla entre los 3°C y 5°C, y el congelador a -18°C, evitar abrirla cuando no sea necesario. Apagar y desconectar equipos que no estén siendo utilizados: Televisores, computadores, cafeteras, microondas, luces o cargadores son elementos que, por recomendación de las autoridades, se pueden desconectar o apagar si no están siendo utilizados. Mejorar el uno de la plancha: En hogares en los que se utiliza la plancha, la recomendación es utilizarla en una única ocasión para toda la ropa que necesite.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co