En la tarde del 23 de noviembre fue hallado el cuerpo de un joven en el Salto del Tequendama, zona rural de Soacha (Cundinamarca). El cadáver podría corresponder al cuerpo del joven Gabriel Cárdenas, el menor de 17 años que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Las autoridades competentes asumirán la investigación para confirmar plenamente la información.

"En la tarde de hoy, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, junto a Bomberos Voluntarios del municipio y personal de San Antonio, recuperó el cuerpo de un joven de aproximadamente 17 años a 100 metros de profundidad en el Salto del Tequendama", dijo el capitán Álvaro Farfán en sus redes sociales. Y agregó en declaraciones oficiales: "Al parecer se trata del joven que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves".

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¿Quién es Gabriel Cárdenas, joven desaparecido en Bogotá?

Gabriel Alberto Cárdenas es un menor de 17 años, estudiante de la Universidad de Los Andes, que fue reportado como desaparecido desde el jueves 19 de noviembre. Según el relato de la familia, Gabriel había tomado un servicio de transporte a través de una aplicación de movilidad. El estudiante tomó una moto desde Villa Alsacia para llegar a su clase en la universidad. Pero no llegó. Los mensajes a su celular dejaron de entrar hasta cierto momento, cuando el dispositivo se apagó y dejó de recibir señal.



La desaparición del joven fue notificada en Alerta Rosa, el mecanismo oficial de búsqueda inmediata y difusión masiva multicanal que tiene Colombia gracias a la Ley 2326 de 2023. Específicamente, este sistema está pensado para buscar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.



Desapariciones en Colombia

Según las cifras preliminares del Observatorio de Medicina Legal, desde enero hasta agosto de 2026, 6.261 personas han sido reportadas como desaparecidas: 3.822 todavía no han sido encontradas, 2.257 aparecieron con vida y 182 fueron halladas sin vida. El mayor porcentaje de casos se presenta, sobre todo, en la población adolescente (12 a 17 años).

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María Paula Rodríguez Rozo

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