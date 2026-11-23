Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este lunes 23 de noviembre ocasionaron inundaciones en varios sectores de Bogotá. El agua llegó hasta establecimientos comerciales diferentes localidades de la ciudad, mientras que algunas vías presentaron dificultades para la movilidad y afectaciones en el servicio de TransMilenio.



De acuerdo con el sistema de alerta del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se registraron lluvias en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Usaquén y Puente Aranda. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los ciudadanos transitar con precaución.

Videos difundidos en redes sociales mostraron los efectos de las precipitaciones en diferentes puntos de la ciudad. En uno de los registros, grabado sobre la avenida Caracas, se observa cómo la corriente de agua arrastra varios elementos de construcciones del metro, entre ellos un baño portátil.

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Las inundaciones también afectaron establecimientos comerciales de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos, donde el agua llegó hasta algunos negocios.



El Metro de Bogotá naufragando en medio del diluvio de hoy. pic.twitter.com/H2nDDN6CYu — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) November 23, 2026

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Así es como el fuerte aguacero de esta tarde genera caos e inundaciones en sectores de Bogotá com Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos...#Aguacero #Bogotá #LluviasBogota @IDIGER pic.twitter.com/7sKeaWRCdn — FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA (@PachoRodriG) November 23, 2026

Inundaciones afectaron la operación de TransMilenio

Las lluvias también generaron dificultades en la operación del sistema de transporte público. En una actualización entregada a las 3:55 de la tarde del 23 de noviembre, TransMilenio informó que los buses que circulaban por la calle 80 con avenida Caracas no podían pasar por la inundación de la vía y debían salir al carril mixto para continuar sus recorridos.

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En ese mismo reporte, la entidad indicó que, debido a las precipitaciones en el sector de la troncal Caracas Centro, algunos servicios presentaban retrasos.

Para ese momento, la situación en la calle 72 con carrera 10 ya había mejorado. Los desvíos fueron cancelados y los servicios de TransMiZonal y Dual M84 y L81 retomaron sus recorridos habituales.

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En el balance de las 4:10 de la tarde, TransMilenio señaló que los buses ya pueden transitar con precaución por la calle 80 con avenida Caracas. Además, informó que las rutas ya están normalizando sus recorridos y que se cancela la salida al carril mixto.

Además, en las imágenes difundidas en redes sociales se observa a usuarios de TransMilenio caminando por las vías inundadas, mientras intentan avanzar entre el agua que cubría algunos tramos de las calles.

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Por otra parte, Bogotá Tránsito informó, sobre la caída de un árbol en la avenida Circunvalar, a la altura de la calle 78, en sentido norte-sur. De acuerdo con la actualización publicada por la entidad, el árbol ya fue retirado y mejoraban las condiciones de movilidad en ese corredor. En el punto, el Grupo Guía apoyó.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co