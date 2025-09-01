Publicidad

BOGOTÁ

Primer tren del metro llegará a Colombia: así será el recorrido desde Cartagena hasta Bogotá

El primero de los treinta trenes que harán parte de la Línea 1 del Metro arribará a la capital del país desde China, donde fueron construidos y probados. Estos son los avances de la mega-obra.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 01, 2025 11:17 p. m.
Así se ve el Metro de Bogotá por dentro y por fuera: nuevas imágenes desde China
Este es uno de los primeros trenes del Metro de Bogotá.
Cortesía Empresa Metro de Bogotá