¿Quiénes son las víctimas del ataque durante rodaje televisivo en el centro de Bogotá? Esto se sabe

Tres personas murieron, una resultó herida de gravedad y cuatro más fueron capturadas tras un ataque ocurrido en la tarde del sábado durante el rodaje de una producción televisiva en el sector de Los Laches, en el centro de Bogotá. Con el paso de las horas, las autoridadeshan revelado algunos detalles sobre lo ocurrido, mientras la investigación continúa en curso.



De acuerdo con la información conocida en el reciente informe de Noticias Caracol, uno de los fallecidos es Nicolás Perdomo, un joven de 23 años que hacía parte del equipo de producción. Su identidad fue confirmada públicamente por la actriz Carolina Gaitán, quien a través de sus redes sociales compartió una imagen del joven junto a un mensaje en el que lamentó su muerte: “tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día, honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento mi Nico hermoso”.

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Perdomo fue trasladado de urgencia al Hospital de La Samaritana tras resultar herido durante los hechos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció en el centro asistencial.

La segunda víctima mortal identificada es Henry Benavides, quien se desempeñaba como conductor de uno de los camiones utilizados por la producción audiovisual. Según la información preliminar, el hombre fue atacado con un arma cortopunzante en medio del incidente que se registró en el lugar de grabación.



Una tercera persona también perdió la vida en medio de estos hechos. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, se trataría de uno de los presuntos agresores, quien murió tras un enfrentamiento con varias personas presentes en el rodaje. Este aspecto hace parte de las indagaciones que adelantan las autoridades para esclarecer con precisión la secuencia de lo ocurrido.



¿Qué sucedió?

Inicialmente, algunos trabajadores del equipo de producción señalaron que el ataque habría comenzado como un intento de robo. Según estos testimonios, dos hombres armados con cuchillos habrían llegado al lugar con la intención de hurtar uno de los camiones que transportaba equipos técnicos.



No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá ha planteado una hipótesis diferente. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los hechos no corresponderían a un intento de hurto, sino a un episodio de intolerancia.

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En ese sentido, el comandante de la institución indicó que el caso se habría originado cuando un hombre llegó al lugar y atacó a otra persona en la entrada de un parqueadero. A partir de ese momento, se desencadenó una reacción de quienes se encontraban en el sitio, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó varias víctimas.

"Se aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia", afirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

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Adicionalmente, fuentes oficiales citadas por la periodista Mayra Tenorio señalan que el presunto agresor tendría antecedentes relacionados con problemas psiquiátricos y de consumo, e incluso habría estado internado en clínicas en varias ocasiones. Este es uno de los elementos que actualmente están siendo verificados por los investigadores.

En medio del ataque, otro integrante del equipo de producción resultó gravemente herido y permanece en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Ignacio, bajo pronóstico reservado.

Asimismo, la Policía confirmó la captura de cuatro personas que habrían estado involucradas en los hechos y que serán presentadas ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

Las autoridades también indicaron que la investigación fue asumida por unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar con exactitud qué ocurrió y establecer responsabilidades.

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Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y se analizan distintos elementos, entre ellos la relación que podría existir entre el agresor y las personas presentes en el lugar.



Reacciones del sector audiovisual

El ataque ha generado pronunciamientos por parte de integrantes del sector audiovisual. Actores y trabajadores de la industria han expresado su solidaridad con las víctimas a través de la campaña denominada “Silencio en el set”, con la que buscan manifestar su apoyo y rechazo ante los actos lamentables.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes también manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas y se sumó al llamado por el esclarecimiento de los hechos.

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Por su parte el sindicato gremial audiovisual en Colombia ANTA, se pronunció rechazando los hechos. "Expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el trágico suceso del día de hoy durante un rodaje en Bogotá. Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y la solidaridad del sector audiovisual".

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas que permitan reconstruir lo sucedido en este punto de la ciudad y determinar las circunstancias que rodearon este ataque ocurrido en plena jornada de grabación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co