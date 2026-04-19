Habilitan paso en el barrio La Gaitana tras semanas de cierre por enorme hueco: así quedó la vía

La vía del barrio La Gaitana fue reabierta luego de las obras de reparación adelantadas tras el socavón que se formó de manera repentina en este sector del noroccidente de la ciudad. La intervención permitió restablecer la movilidad en un punto que permaneció cerrado durante varias semanas mientras se ejecutaban trabajos técnicos para atender la emergencia.



De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el daño que en un inicio parecía superficial resultó ser más complejo debido a fallas en la infraestructura subterránea. “Hoy reabrimos la vía en La Gaitana donde se había abierto un socavón. Lo que parecía un daño simple era más profundo”, señaló en medio de un video de redes sociales.



¿Por qué colapsó la via?

Las evaluaciones técnicas determinaron que el origen del problema estuvo en el colapso de una tubería con más de 25 años de antigüedad, afectada por la presión de las aguas lluvias y el peso constante del tráfico vehicular. Esta situación provocó el desplazamiento del terreno bajo el asfalto hasta generar el hundimiento de la vía.

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Según explicó el mandatario, en el punto afectado pasa un interceptor de aguas lluvias conocido como Las Mercedes, con una extensión aproximada de cinco kilómetros. “Aquí hubo un problema porque, en parte el peso de la vía, es una vía que fue proyectada inicialmente no para tener transporte público”, indicó.

El alcalde también detalló que la tubería afectada se encuentra a seis metros de profundidad y tiene un metro de diámetro, condiciones que, sumadas a las cargas actuales de la vía, incidieron en el deterioro de la estructura. “Esa afectación terminó generando el socavón, básicamente”, afirmó.



Hoy reabrimos la vía en La Gaitana donde se había abierto un socavón.



Lo que parecía un daño simple era más profundo: una tubería de más de 25 años colapsó por la presión de las aguas lluvia y el peso del tráfico diario. Eso hizo que la tierra bajo el asfalto se desplazara y… pic.twitter.com/NEw1eXMr9j — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 19, 2026

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¿Cómo repararon la via?

Para solucionar el problema, se ejecutaron trabajos que incluyeron el cambio de 18 metros de tubería, el refuerzo del sistema subterráneo y la reconstrucción del tramo vial afectado. Las labores fueron desarrolladas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el apoyo del Instituto de Desarrollo Urbano.

De acuerdo con la administración distrital, la intervención se completó en un plazo cercano a los 40 días.

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La reapertura de la vía representa la recuperación de un corredor clave para la movilidad local, que conecta zonas residenciales y comerciales del sector. Durante el tiempo de cierre, la restricción del paso vehicular generó afectaciones en los desplazamientos y en la actividad económica de los establecimientos cercanos.

Tras la intervención, las autoridades anunciaron nuevas acciones orientadas a prevenir situaciones similares. Entre ellas, la revisión de la red subterránea asociada al interceptor de Las Mercedes, con el fin de identificar posibles puntos de riesgo.

“Ya tenemos los recursos para hacer la revisión completa del interceptor, de esos cinco kilómetros, y revisar qué puntos existe el riesgo de que ocurra lo mismo para que actuemos de manera preventiva”, señaló el alcalde.

En paralelo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adelanta la inspección de 3,6 kilómetros adicionales de red subterránea en la zona. Estas labores buscan detectar fallas estructurales antes de que se conviertan en emergencias.

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Asimismo, se informó que hay recursos comprometidos por 1.900 millones de pesos para el diseño del conector de Las Mercedes, una obra que tiene como objetivo mejorar el sistema de drenaje del sector.

El alcalde también hizo referencia a la necesidad de fortalecer los controles sobre la infraestructura existente en la ciudad. “Tenemos riesgos de que esto ocurra en otros puntos de Bogotá”, advirtió, al señalar que se ha instruido a las entidades responsables a revisar cada alerta reportada por la ciudadanía.

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Las autoridades indicaron que continuarán las acciones de monitoreo y mantenimiento con el propósito de reducir la probabilidad de nuevos socavones y garantizar la estabilidad de la red vial en distintas zonas de la capital.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co