En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
ESTUDIANTE ASESINADO
ESTRECHO DE ORMUZ
PETRO
VISA EE. UU.

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Un ataque con bisturí en el centro de Bogotá dejó tres muertos: lo que se sabe

Un ataque con bisturí en el centro de Bogotá dejó tres muertos: lo que se sabe

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, todo inició luego de que un hombre apuñaló por la espalda a otra persona. El agresor habría intentado huir del lugar.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Un grave hecho de violencia se registró en el centro de Bogotá, cerca de donde se realizaba una producción de televisión, donde un ataque con arma cortopunzante dejó como saldo la muerte de tres personas y un ambiente de conmoción entre transeúntes.

De acuerdo con la información preliminar que entregaron fuentes de la Fiscalía a Noticias Caracol, un hombre llegó al lugar portando un bisturí y abordó por la espalda a una de las víctimas. En cuestión de segundos, la atacó de forma letal y luego huyó del sitio. La escena generó pánico entre las personas que se encontraban cerca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Durante la huida, el agresor se encontró con ciudadanos que reaccionaron ante lo ocurrido. Las fuentes de la Fiscalía le dijeron a Noticias Caracol que en ese momento se produjo un enfrentamiento, en el que el victimario lesionó a una segunda persona con el arma. La situación escaló rápidamente y varios testigos intervinieron para intentar detenerlo. En medio del forcejeo, el hombre señalado como responsable del ataque habría sido agredido por varias personas del sector. Como consecuencia de las lesiones sufridas, fue reducido y posteriormente trasladado a un centro hospitalario bajo custodia. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció horas después.

Últimas Noticias

  1. Asesinato de Fredy Santiago Guzmán en TransMilenio: no había policía en la estación
    Asesinato de Fredy Santiago Guzmán en TransMilenio: no había policía en la estación -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Policía admite que no había uniformado en estación de TransMilenio donde asesinaron a Fredy Santiago

  2. Roban vehículo a pareja de adultos mayores durante asalto en Teusaquillo
    Roban vehículo a pareja de adultos mayores durante asalto en Teusaquillo -
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    VIDEO | Violento atraco a pareja de adultos mayores para robarles el carro en Teusaquillo, Bogotá

Noticia en desarrollo

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios en Bogotá

Universidad Externado

Publicidad

Publicidad

Publicidad