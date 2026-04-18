Un ataque con bisturí en el centro de Bogotá dejó tres muertos: lo que se sabe

Un grave hecho de violencia se registró en el centro de Bogotá, cerca de donde se realizaba una producción de televisión, donde un ataque con arma cortopunzante dejó como saldo la muerte de tres personas y un ambiente de conmoción entre transeúntes.



De acuerdo con la información preliminar que entregaron fuentes de la Fiscalía a Noticias Caracol, un hombre llegó al lugar portando un bisturí y abordó por la espalda a una de las víctimas. En cuestión de segundos, la atacó de forma letal y luego huyó del sitio. La escena generó pánico entre las personas que se encontraban cerca.

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Durante la huida, el agresor se encontró con ciudadanos que reaccionaron ante lo ocurrido. Las fuentes de la Fiscalía le dijeron a Noticias Caracol que en ese momento se produjo un enfrentamiento, en el que el victimario lesionó a una segunda persona con el arma. La situación escaló rápidamente y varios testigos intervinieron para intentar detenerlo. En medio del forcejeo, el hombre señalado como responsable del ataque habría sido agredido por varias personas del sector. Como consecuencia de las lesiones sufridas, fue reducido y posteriormente trasladado a un centro hospitalario bajo custodia. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció horas después.

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