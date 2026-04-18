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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Policía admite que no había uniformado en estación de TransMilenio donde asesinaron a Fredy Santiago

Policía admite que no había uniformado en estación de TransMilenio donde asesinaron a Fredy Santiago

La comandante de la Policía de TransMilenio, reconoció que no había uniformados de puesto fijo en la estación esa noche. Sin embargo, una patrulla fue quien auxilió al joven y lo trasladó al hospital.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de abr, 2026
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La muerte de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de tan solo 19 años y estudiante de la Universidad Minuto de Dios, ha conmocionado a Bogotá, poniendo de manifiesto una vez más la crítica situación de inseguridad en el sistema de transporte masivo TransMilenio. El trágico hecho ocurrió el pasado miércoles 15 de abril, alrededor de las 9:50 de la noche, en la estación Minuto de Dios, ubicada en la troncal de la calle 80.

Fredy Santiago dividía su tiempo entre el trabajo y sus estudios en la jornada nocturna, de 6:00 a 10:00 p.m. Según relata su padre, ese día el joven presentía algo y le manifestó a su novia que no tenía intenciones de asistir a la universidad; sin embargo, debido a un quiz que debía presentar de forma presencial, decidió cumplir con su deber académico.

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Según información de la Policía, Tras salir de clase, Fredy se encontraba en la estación Minuto de Dios, esperando la ruta que lo llevaría de regreso a su hogar cuando fue abordado por varios sujetos que ingresaron al sistema con la intención de hurtarle sus pertenencias. En medio del asalto, Fredy intentó proteger los objetos que con tanto esfuerzo se había costeado, pues él mismo se pagaba sus estudios. En un acto de violencia irracional, los atacantes le propinaron una herida mortal en el pecho.

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Lo más desgarrador, según confirmaron sus padres y la investigación, es que no le robaron nada; el joven conservó su celular y todas sus pertenencias, pero perdió la vida en el intento de hurto. Aunque fue trasladado por la policía al Hospital de Engativá y sometido a cirugía, el joven falleció en las últimas horas debido a la gravedad de la lesión.

El testimonio de sus padres, Fredy y Luz Mery, refleja una profunda impotencia. Su madre envió un mensaje directo a los responsables y a las autoridades: "Pido justicia, alcalde... póngase la mano en el corazón". Expresó con dolor que la vida de su hijo no puede ser una cifra más y cuestionó la crueldad de los asaltantes, señalando que "se tiran la vida de las personas por objetos que no valen la pena". Por su parte, el padre de la víctima recordó con orgullo la rutina de sacrificio de su hijo y lamentó no haber estado allí para defenderlo.

No había uniformado de la Policía en estación de TransMilenio donde fue asesinado Fredy Santiago

Uno de los puntos más polémicos del caso es la falta de presencia policial en la estación al momento del crimen. La coronel Mariam Moreno, comandante de la Policía de TransMilenio, admitió que, aunque hay acompañamiento en el sistema, no había un uniformado de puesto fijo en la estación Minuto de Dios esa noche. Según la oficial, los agentes asignados a esa zona se encontraban atendiendo un procedimiento en la estación Polo, trasladando a cinco personas a un centro de protección.

Fue la alerta del centro de monitoreo la que permitió que una patrulla llegara al lugar para auxiliar a Santiago, ya que ni siquiera hubo una ambulancia disponible de inmediato. La coronel Moreno explicó que la policía cuenta con 16.000 efectivos para toda Bogotá, pero deben cubrir una demanda de 2 millones de usuarios diarios en el sistema

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A pesar de que en 2026 se han impuesto cerca de 58.000 comparendos por evasión y se han realizado más de 600 capturas, la percepción de inseguridad persiste. Para la familia de Fredy Santiago, estas cifras no mitigan el vacío dejado por un joven trabajador y honrado que, por cumplir con un quiz universitario, terminó siendo víctima de una violencia que hoy clama por justicia.

ÁNGELA URREA PARRA
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