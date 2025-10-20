¿Qué se sabe del atleta que murió en carrera Allianz de Bogotá? Organizadores se pronunciaron

La lamentable muerte de un atleta enlutó la nueva edición de la carrera Allianz 2025. Todo ocurrió el pasado domingo 20 de octubre, durante la realización del más reciente evento de esta compañía, en el que más de 10.000 personas recorrieron 15 kilómetros desde el Predio Country Comodoro hasta el Parque Simón Bolívar. La jornada inició con total orden, pero conforme avanzaba el evento se conoció que uno de los corredores de dicho encuentro deportivo había perdido la vida.

Tal como lo reportaron las entidades organizadoras del evento, el hombre falleció al sufrir "un colapso súbito durante la competencia". Se encontraba en el kilómetro 12, a muy poco de llegar a la meta, y en cuestión de segundos cayó al suelo en medio de una multitud que continuaba con su carrera. Algunas personas se detuvieron inmediatamente para auxiliar el afectado, mientras que otros solicitaban ayuda de urgencia para que llegara la ambulancia. Se conoció que el hombre que murió en esta carrera fue identificado como Javier Enrique Suárez, pero se desconoce todavía la edad y otros detalles adicionales sobre la muerte del sujeto.



¿Qué dicen las entidades organizadoras del evento?

Las entidades organizadoras, Correcaminos de Colombia y Allianz, dieron sus respectivos comunicados sobre las circunstancias de los hechos. El sujeto, según lo reportó la entidad Correcaminos de Colombia, fue sometido a "maniobras previas de reanimación inmediatas" y posteriormente trasladado en una ambulancia hacia el hospital San José Infantil, sitio en el que finalmente se reportó su deceso. Por ahora se desconoce la edad o las circunstancias en las que falleció el hombre, pero se está a la espera de un reporte oficial que determine las causas precisas por las que ocurrió el incidente.

"Correcaminos de Colombia informa que durante la realización de la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025, hoy domingo 19 de octubre, el participante Javier Enrique Suárez, a la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia. Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció. Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15K Bogotá lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos", expresó la entidad.



Por su parte, David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia, publicó un video en el que dio detalles sobre lo ocurrido y envió mensajes de condolencias a los familiares de la persona fallecida. El vocero aseguró que la persona afectada fue atendida de urgencia y trasladada inmediatamente hacia un centro asistencial luego de haber sufrido un desplome repentino.

"En nombre de Allianz Colombia y de la carrera Allianz 15 K de Bogotá, lamentamos profundamente el fallecimiento de Javier Enrique Suárez, quien sufrió un desvanecimiento en la carrera del día de hoy. Pese a recibir atención médica oportuna por el personal de emergencias, recibimos con profunda tristeza esta noticia. Extendemos desde lo más profundo de nuestro corazón a sus familiares, seres queridos y amigos, nuestras condolencias. Hoy más que nunca reiteramos nuestro compromiso con la vida, el bienestar y los hábitos saludables como la mejor forma de construcción de un país que todos queremos", dijo Colmenares.

