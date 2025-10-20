En vivo
BOGOTÁ  / ¿Qué se sabe del atleta que murió en carrera Allianz de Bogotá? Organizadores se pronunciaron

¿Qué se sabe del atleta que murió en carrera Allianz de Bogotá? Organizadores se pronunciaron

En el evento organizado por Allianz y Correcaminos de Colombia, que se llevó a cabo el pasado domingo, se presentó un lamentable hecho que enlutó a los participantes y aficionados a este deporte. Un hombre, a pocos kilómetros de llegar a la meta, se desplomó y perdió la vida.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de oct, 2025
Carrera Allianz
Se está a la espera de un reporte oficial que de a conocer cuáles fueron las causas precisas del deceso del participante. -
Foto: Carrera Allianz

