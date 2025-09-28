En vivo
COLOMBIA

Lo que se sabe sobre tragedia durante Carrera de las Rosas en Medellín: falleció un competidor

La persona que falleció fue identificada como Carlos Enrique Restrepo, de 48 años. Esto es lo que se sabe.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Muere competidor en Carrera de las Rosas en Medellín.
