Lo que se sabe sobre tragedia durante Carrera de las Rosas en Medellín: falleció un competidor

La Carrera de las Rosas, que se llevó a cabo en Medellín en la mañana de este 28 de septiembre, terminó con una dolorosa tragedia por el fallecimiento de uno de los competidores, hechos que son investigados por parte de las autoridades competentes.

El propio Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, lamentó la muerte del competidor, a quien identificó como Carlos Enrique Restrepo, de 48 años. “Estaba participando en la categoría 5K. Recibió las ayudas médicas en el sitio y fue traslado al Hospital General de Medellín. Lastimosamente perdió la vida. Que noticia tan triste”, señaló el mandatario.

En el mensaje de Gutiérrez también envío un abrazo de solidaridad para la familia y los amigos de Restrepo. Por su parte, la organización de la Carrera de las Rosas expresó su pesar por el fallecimiento de Restrepo. “Nuestro equipo médico y las ambulancias dispuestas en el evento actuaron de inmediato y, posteriormente, Carlos recibió atención en el Hospital General de Medellín. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida”, informaron.



En el comunicado, la Carrera de las Rosas expresó que se unen al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. “La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, sentenciaron.

La Carrera de las Rosas, evento promovido por la Fundación AlmaRosa, busca promover la detección del cáncer de mama. Con la competencia llevan el mensaje de vida y prevención a las personas. Hace unas semanas, durante la Media Maratón de Bogotá, un competidor también falleció cuando competía.



Recomendaciones de la Clínica Mayo para Carreras 5K

De acuerdo con la Clínica Mayo, la carrera de 5 kilómetros es una excelente distancia para corredores principiantes y representa un gran desafío para incorporar a su rutina de ejercicios. Sin embargo, recomiendan una preparación adecuada para llevarla a cabo.

Si es nuevo en el ejercicio, los profesionales de la salud recomiendan comenzar de forma lenta con caminatas cortas. Incluso, señalan que puede iniciar un programa de entrenamiento formal de 5K cuando pueda ejercitarse cómodamente durante 30 minutos a la vez.

Para lograr este objetivo, es recomendable seguir un programa de entrenamiento estructurado, como el plan de siete semanas diseñado para principiantes. Este programa incluye sesiones cortas que generalmente duran unos 30 minutos y están disponibles la mayoría de los días de la semana.

Según la Clínica Mayo, un plan efectivo de 5K incorpora una combinación de carrera, caminata y descanso, lo cual ayuda a disminuir el riesgo de lesiones, fatiga y estrés, mientras le permite disfrutar de la actividad física. Recuerde que, si no desea correr, puede adaptar el programa para una caminata de 5 kilómetros.



Progresión gradual: La clave es que el cuerpo se adapte. El programa sugerido comienza con ciclos cortos de carrera y caminata (por ejemplo, 15 segundos corriendo seguidos de 45 segundos caminando en la Semana 1). Con el tiempo, irá aumentando gradualmente el tiempo de carrera mientras reduce el tiempo de caminata. Días de actividad adicional: En los días designados para caminar, puede intentar el entrenamiento funcional (entrenamiento cruzado), como el remo, el ciclismo o las carreras acuáticas, para variar su ejercicio. Importancia del descanso: El descanso es vital para la recuperación muscular. El programa incluye un día de descanso completo semanal (como el viernes) y recomienda un día de descanso adicional (como el domingo) o una caminata ligera. Además, siempre descanse el día antes de la carrera.

