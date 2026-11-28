Un acto protagonizado por un aficionado de Millonarios, que ha sido calificado como vergonzoso por diferentes hinchas, generó rechazo en distintos sectores. Durante la transmisión del partido entre el equipo capitalino y el América de Cali, disputado en el estadio El Campín, el seguidor lanzó insultos racistas al jugador Dany Rosero, del conjunto vallecaucano.

En imágenes que quedaron registradas durante la transmisión del encuentro se observa a al hincha insultando y escupiendo al futbolista, después de su expulsión. Las escenas se difundieron y provocaron pronunciamientos de ambas instituciones y de la Secretaría Distrital de Gobierno.

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Uno de los primeros en referirse a lo sucedido fue el América de Cali, que anunció por medio de su cuenta de X una medida simbólica en sus publicaciones como manifestación de rechazo a lo ocurrido.



"Nuestras publicaciones serán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al acto de racismo vivido ayer en el estadio El Campín", señaló el equipo. Además, el club expresó un mensaje frente a este tipo de comportamientos: "El racismo no puede quedar impune. Quedamos atentos".



📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. pic.twitter.com/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

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¿Qué djjo Millonarios?

Por su parte, Millonarios FC también emitió un comunicado en el que rechazó los actos de violencia registrados después de la expulsión de Dany Rosero durante el encuentro.

"Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte", indicó el equipo capitalino.

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La institución también aclaró que estos comportamientos no representan a la afición ni a los principios del club. "El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia", agregó Millonarios.

Secretaría de Gobierno pidió esclarecer los hechos

La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá también rechazó los presuntos actos de racismo contra Dany Rosero, jugador afrodescendiente del América de Cali.

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La entidad expresó su solidaridad con el futbolista y pidió a las autoridades competentes y a los organismos del fútbol colombiano esclarecer lo sucedido, identificar al responsable y adoptar las medidas correspondientes.

David Cortés, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, se refirió a las posibles implicaciones legales de este tipo de conductas.

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"El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito. La Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, sanciona penalmente los actos de racismo, discriminación y hostigamiento, y corresponde a las autoridades competentes establecer si los hechos denunciados se enmarcan en estas conductas", explicó.

La administración distrital también hizo un llamado a los clubes deportivos, las autoridades y las hinchadas para trabajar conjuntamente en la prevención de la discriminación en los escenarios deportivos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co