Un intento de hurto de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) terminó en una balacera durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el barrio Prado Veraniego, localidad de Suba, en Bogotá. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, dos presuntos delincuentes murieron y otros dos fueron capturados tras un intercambio de disparos con un escolta que se movilizaba en el vehículo.

Según la información conocida, el automotor estaba asignado al esquema de seguridad de un exfuncionario público. Los presuntos responsables habrían interceptado la camioneta con la intención de hurtarla, situación ante la cual el escolta reaccionó.

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La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, en medio del procedimiento, se produjo un cruce de disparos que dejó a dos de los presuntos delincuentes muertos y a otros dos capturados. Uno de los detenidos y el escolta resultaron heridos, por lo que ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.



De acuerdo con el reporte policial, durante el procedimiento también fueron incautadas tres armas de fuego y un arma traumática, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes.



Según el reporte de un ciudadano, los hechos habrían sucedido al rededor de las 6 de la mañana. Sin embargo, recientemente se confirmó que todo se presentó al rededor de las 2 de la madrugada.Se espera que las autoridades se pronuncien en las próximas horas.

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