En la mañana de este viernes 27 de noviembre, varios usuarios de TransMilenio que se movilizaban por la NQS en los buses rojos quedaron atrapados en un trancón, debido a un bus articulado que se varó en plena vía. La situación generó que los demás articulados tuvieran que salir al carril mixto, ocasionando retrasos en el servicio y en la movilidad a la altura de la estación 7 de Agosto.



La situación se presentó sobre las 6:30 de la mañana de este viernes y a las 8:00 a. m. TransMilenio informó en sus canales que logró controlar la situación y restablecer el paso de los articulados en el carril exclusivo.



¿Por qué había retrasos en TransMilenio este 27 de noviembre?

En el último día de la semana, cuando muchos usuarios de TransMilenio se movilizan a sus lugares de trabajo, cerca a la estación 7 de Agosto uno de los buses rojos se quedó varado, cerrando el paso para todos los buses que venían atrás y ocasionando una gran congestión vehicular en la zona en el sentido Sur - Norte. Por varios minutos el vehículo permaneció detenido, ocasionando que la flota del transporte público se viera afectada.

A raíz de la situación, para que la flota no quedara completamente detenida, los buses articulados empezaron a salir del carril exclusivo hacia el mixto para seguir con su trayecto, esto ocasionó que los conductores de vehículos particulares también se vieran afectados y aumentara el tráfico en la zona. Además, TransMilenio anunció en sus canales que decidió cerrar temporalmente el funcionamiento de la estación 7 de Agosto en el sentido Sur-Norte, lo que dejó a varios usuarios sin posibilidad de hacer sus respectivos trasbordos, pues los buses dejaron de parar en esa estación.

Un bus de la flota de TransMilenio (@TransMilenio), en la troncal NQS se encuentra varado en la estación 7 de Agosto, por lo que la operación se encuentra con retrazos. pic.twitter.com/FXwTjF6xx3 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 27, 2026

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Una hora más tarde la situación se mantenía en el punto, afectando la movilidad no solo de los usuarios de TransMilenio, sino también de las personas que se movilizaban en vehículos particulares por la zona. A través de sus canales, la empresa de transporte público informó a las 7:47 a. m. que "la estación [7 de Agosto] solo opera en sentido norte - sur, por eso se pueden presentar tiempos de espera más altos de lo habitual para los servicios que van en este sentido".



Sobre las 8:19 a. m. la cuenta oficial de las autoridades de tránsito de Bogotá confirmó que la movilidad de los buses articulados por el carril exclusivo se restableció, tras retirar el bus de TransMilenio varado. En el punto, en la calle 63F al norte, un grupo de agentes de tránsito se ubicó para agilizar el tráfico, ya que esta es una zona de alto flujo vehicular en el día, especialmente en horas de la mañana.



Otros detalles de la movilidad en Bogotá hoy 27 de noviembre

Los conductores y habitantes de Bogotá también deben tener en cuenta que en la ciudad también avanza el plan piloto de la Av. Esperanza, una medida que impacta a quienes ingresan a la ciudad por la Calle 13 y a quienes transitan entre las carreras 103 y 128 en horas de la mañana. La medida opera de 5:30 a. m. a 9:30 a. m. para agilizar el ingreso a la ciudad por la Calle 13.



Cabe resaltar que este plan consiste en cambiar temporalmente el sentido de circulación de varias vías de Fontibón en las mañanas para crear un corredor de ingreso rápido hacia la avenida El Dorado y descongestionar la entrada a Bogotá por la Calle 13 desde la Sabana Occidente.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co