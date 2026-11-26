La entrada y salida de aviones en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá quedó detenida por un lapso durante la noche de este jueves 26 de noviembre por orden de las autoridades ante condiciones adversas a la operación aérea. En los canales oficiales, la Aeronáutica Civil dio aviso sobre la aplicación de un ground stop en la principal terminal aérea de Colombia.

De acuerdo con la autoridad, la medida se aplica por una fuerte tormenta que está afectando en horas de la noche el sector de llegadas del Aeropuerto Internacional El Dorado. La condición metereológica está causando demoras en la operación aeroportuaria e impide el ingreso de aeronaves a inmediaciones de la terminal.

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¿Qué es un ground stop?

Ground stop, o parada en tierra, es una orden destinada al control de tráfico aéreo que ordena a las aeronaves que se mantengan en tierra y que su despegue no será autorizado hasta que haya nuevo aviso y se levante esta orden.



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