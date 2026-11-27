La vivienda de Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue blanco de un robo durante la tarde del jueves 26 de noviembre, en el norte de Bogotá. Los responsables habrían ingresado al inmueble cuando no había personas en su interior y sustrajeron diferentes pertenencias, entre ellas elementos tecnológicos y el contenido de una caja fuerte.

El caso ocurrió en el barrio Marantá, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, cinco personas habrían intervenido en el asalto: cuatro ingresaron a la propiedad, mientras que otra permaneció al volante del vehículo utilizado para escapar.

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Así ingresaron los delincuentes a la casa del director de Medicina Legal

Las primeras reconstrucciones indican que los responsables habrían llegado en un automóvil Toyota blanco, con placas NIT 036. El vehículo habría ingresado al conjunto residencial sin levantar sospechas y posteriormente se dirigió hasta el inmueble del funcionario. Una vez allí, cuatro de los implicados entraron a la vivienda y comenzarían a buscar objetos de valor. Según los reportes conocidos, la casa quedó desordenada y los delincuentes alcanzaron a manipular una caja fuerte perteneciente a la familia.



Entre los elementos que habrían sido sustraídos también figuran dispositivos tecnológicos y otras pertenencias. Sin embargo, todavía no se ha establecido el inventario completo de lo robado ni el valor económico de los objetos. Tampoco se ha confirmado si dentro de la caja fuerte había documentos importantes o cuánto dinero podría contener.

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Las grabaciones de seguridad permitieron reconstruir algunos momentos del recorrido de los presuntos responsables. En uno de los registros se observa la llegada del automóvil y, posteriormente, a varios hombres que corren hacia el vehículo con maletas antes de abandonar el sector.

Cámaras de seguridad, clave para identificar a los responsables

Uno de los principales elementos que tienen las autoridades para avanzar en el caso son las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del conjunto residencial y de los alrededores. En los registros se alcanza a identificar el automóvil Toyota blanco y su matrícula, un dato que podría permitir establecer quién figura como propietario y reconstruir los desplazamientos realizados antes y después del robo.

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Unidades de inteligencia de la Sijín trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para establecer la identidad de los involucrados. Entre las labores investigativas está determinar si el vehículo utilizado para escapar tiene reporte de hurto, quién lo conducía y si fue empleado en otros hechos delictivos. También será importante revisar las posibles grabaciones del interior de la vivienda, pues podrían aportar información sobre las características físicas de quienes ingresaron y la manera en que llevaron a cabo el asalto.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso. La investigación busca establecer cómo los responsables conocían las condiciones de seguridad del inmueble y si contaban con información previa sobre los horarios en los que la vivienda permanecía desocupada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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