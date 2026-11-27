Tras 10 meses de ocurrido el secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación anunció que acusaba formalmente a cuatro de los presuntos implicados en el crimen. La entidad reveló detalles de la investigación y de los roles que habría ejecutado cada señalado en el violento hecho.



El profesor Neill Felipe Cubides salió en la noche del 15 de enero de la Clínica del Country de Bogotá y llegó hasta la carrera 15 con calle 84, en donde abordó un taxi a las 10:07 p. m., de placas ESN362. Ese vehículo era conducido, de acuerdo con la investigación, por Álvaro Andrés Gómez Méndez, conocido con el alias de Cabezón. El profesor pidió a Gómez que lo llevara a su lugar de residencia, ubicado en el noroccidente de la ciudad.

Poco después de iniciado el recorrido, varias personas abordaron abruptamente el vehículo e intimidaron a Cubides. La Fiscalía explicó que los cuatro implicados "son señalados de agredir a la víctima para obtener las claves de sus tarjetas bancarias y, posteriormente, trasladar el cuerpo a una zona rural de Usme, donde fue incinerado". Los hombres deberán responder en juicio por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y secuestro extorsivo agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Los acusados Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo; son señalados de retirar cerca de seis millones de pesos de las cuentas del docente y realizado compras en establecimientos comerciales de la localidad de Tunjuelito, durante la madrugada del 16 de enero. Estas personas fueron capturadas y judicializadas en marzo pasado, desde entonces permanecen privadas de la libertad", añadió la entidad en un comunicado.



¿Qué se sabe del crimen Neill Felipe Cubides?

Neill Felipe Cubides, que era profesor de la Universidad Externado, desapareció el 15 de enero de 2026 después de salir de un centro médico en el norte de Bogotá. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el docente tomó un taxi en los alrededores de la Clínica El Country, cerca a la calle 85 con carrera 15. En una entrevista para Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa de Cubides, contó que antes de su desaparición le había dicho al profesor que fuera a descansar a la casa, ya que al día siguiente tenía que trabajar. "Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”, relató en ese momento.

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El día viernes 16 de enero, en horas de la madrugada, se registraron movimientos bancarios después de la 1:00 de la mañana. La primera transacción fue sobre la 1:25 de la madrugada, con valor de 2 millones de pesos. La siguiente se registró tan solo un minuto después, la cual fue de 4 millones de pesos. Tras 26 minutos, exactamente a la 1:51 de la mañana, la cuenta registró una compra por 250.000 pesos. Los responsables del crimen de Cubides efectuaron las transacciones bancarias desde las cuentas del docente y lo agredieron hasta causarle la muerte.



El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado con signos de violencia en una zona rural de la localidad de Usme el 16 de enero, pero los restos no fueron identificados hasta el día 19 del mismo mes, cuando su familia y las autoridades seguían en su búsqueda. El cuerpo de Cubides, según el informe oficial conocido por Noticias Caracol, aún presentaba fuego en algunas partes. La ropa de la víctima fue calcinada y no contaba con ningún documento. Un transeúnte fue quien dio aviso a las autoridades cuando vio el cuerpo incendiándose.

