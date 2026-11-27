Los usuarios del servicio de acueducto en Bogotá deberán estar atentos durante los próximos días a dos situaciones anunciadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Por un lado, la entidad programó cortes de agua en diferentes localidades entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026 para adelantar trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de redes. Por otro, algunos sectores de la capital podrían registrar cambios temporales en el color del agua debido a obras que se ejecutan en el sistema de abastecimiento.

La empresa aclaró que ambas situaciones obedecen a trabajos destinados a mejorar el servicio y que, en el caso de la coloración del agua, no existe riesgo para la salud de los usuarios.



¿Por qué el agua podría salir amarilla en Bogotá?

Según informó la EAAB, se adelantan obras relacionadas con la construcción de una nueva derivación sobre la conducción Tibitoc-Usaquén, dentro del Plan Maestro de Acueducto ejecutado por el municipio de Cajicá. Durante estas maniobras podrían presentarse cambios en la velocidad y en el sentido del flujo del agua dentro de la red, lo que ocasionaría alteraciones temporales en la coloración del líquido.

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La entidad enfatizó que el agua seguirá siendo potable y continuará cumpliendo con los estándares de calidad establecidos para el consumo humano.



Localidades y zonas donde podría cambiar el color del agua

La situación podría presentarse entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre en sectores de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía. Entre los barrios incluidos aparecen sectores como Cedritos, Bella Suiza, Santa Bárbara, La Calleja, San Antonio Norte y Verbenal en Usaquén; Niza Norte, Mazurén, Pasadena, Iberia, San José de Bavaria y Villa del Prado en Suba; además de Álamos, Normandía, Garcés Navas, Bachué, Villas de Granada y Villa Luz en Engativá.



Cortes de agua del lunes 30 de noviembre

La programación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP contempla una suspensión del servicio en sectores de Usaquén a partir de las 9:00 p. m., con una duración estimada de siete horas, debido a trabajos de mantenimiento correctivo. Entre los sectores afectados se encuentran Horizontes Norte, La Esperanza, Bellavista, Monte Arroyo, Ciudadela Real, Santa Ana Oriental, Chaparral, Nuevo Horizonte, El Codito, El Redil, Bosques de Medina, Bosque de Pinos III y Mirador del Norte, entre otros. Adicionalmente, en Gachancipá se realizará una suspensión desde las 12:00 a. m. y durante 24 horas por trabajos de reparación de redes.



Cortes de agua del martes 1 de diciembre

Las interrupciones programadas alcanzarán varias localidades de Bogotá. En los barrios Bonanza y Palo Blanco, de Engativá, el servicio se suspenderá desde las 9:00 a. m. por 24 horas. El mismo horario tendrá el corte previsto para Chapinero Norte y Quinta Camacho, en Chapinero. Por su parte, los barrios Sena y Eduardo Frey, en Antonio Nariño, tendrán suspensión desde las 7:00 a. m. por 27 horas. En Fontibón, los sectores de Montevideo y Granjas de Techo estarán bajo el mismo horario por trabajos en las redes.



También se verán afectados Centro Fontibón, La Giralda, La Cabaña, Belén, Versalles, Villa Carmenza y Atahualpa, donde el corte iniciará a las 10:00 a. m. y se extenderá por 24 horas. En Bosa, barrios como El Remanso, Independencia, Providencia, San Bernardino, San Diego Bosa y Villa Emma tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.



Cortes de agua del miércoles 2 de diciembre

Para esta jornada, la EAAB programó trabajos en Fontibón, donde los barrios Guadual, La Laguna, El Carmen de Fontibón y San Pedro de Los Robles tendrán interrupción desde las 7:00 a. m. por 27 horas. En Bosa, sectores como El Jardín, El Toche, La Esperanza Bosa, La Isla, La Primavera Bosa, Manzanares, San Diego, San Eugenio y San José estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.



Mientras tanto, en Ciudad Bolívar, barrios como El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II tendrán corte desde las 8:00 a. m. y por 24 horas.



Cortes de agua del jueves 3 de diciembre

La jornada más amplia de la semana se realizará el jueves. En Usaquén, sectores como Santa Bárbara Occidental, San José de Usaquén, El Redil, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.

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En Antonio Nariño, los barrios Remanso Sur, Gustavo Restrepo y Granjas de San Pablo tendrán interrupciones desde las 7:00 a. m. por 27 horas. En Fontibón, Brisas Aldea Fontibón y Atahualpa estarán sin agua desde las 7:00 a. m. durante 27 horas. La programación también incluye sectores de Puente Aranda, como Pensilvania, Estación Central, Los Ejidos, Zona Industrial, Gorgonzola y Cundinamarca, donde el servicio se suspenderá a partir de las 10:00 a. m. por 24 horas.

En Suba, barrios como Atenas, Iberia, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria y Villa Elisa tendrán corte desde las 10:00 a. m. con una duración aproximada de 12 horas. Finalmente, habrá suspensiones en sectores de Kennedy, Soacha y Ciudad Bolívar. En Patio Bonito, Los Alpes, Divino Niño, San Germán, Gran Yomasa, La Cabaña, La Andrea y Tejares, los cortes iniciarán entre las 8:00 a. m. y 10:00 a. m., con una duración de hasta 24 horas, según el sector intervenido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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