Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Festival Salsa al Parque 2026, que tendrá lugar este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Debido a la afluencia de público esperada y a la logística del evento, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó una serie de cierres viales y desvíos temporales en sectores estratégicos de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para que privilegien el uso del transporte público y eviten desplazarse en vehículo particular, con el fin de reducir las congestiones que podrían presentarse en los alrededores del escenario donde se desarrollará uno de los festivales gratuitos más importantes de la capital.



Cierres viales durante Salsa al Parque 2026

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres se concentrarán principalmente en la avenida calle 63, uno de los corredores que rodean el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para el sábado 28 de noviembre se autorizó el cierre de la calzada sur de la avenida calle 63 entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60 desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. En ese mismo horario también permanecerá cerrada la ciclorruta ubicada en este tramo vial.

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Por su parte, el domingo 29 de noviembre la calzada sur de la avenida calle 63 entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60 estará cerrada desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. La ciclorruta del sector tendrá restricción entre las 10:30 de la mañana y las 11:00 de la noche. Estas medidas buscan facilitar el ingreso y salida de miles de personas que asistirán al festival durante los dos días de programación artística.



Estos son los desvíos autorizados por Movilidad

Para minimizar el impacto de los cierres en la movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció varias rutas alternas para conductores y usuarios que normalmente transitan por la zona. Los vehículos que circulen en sentido occidente-oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y posteriormente conectarse con la avenida calle 26 en dirección al oriente.



Otra alternativa para quienes se movilicen por ese mismo corredor será utilizar la avenida carrera 68 hacia el norte y continuar por la avenida calle 68 al oriente. Entre tanto, los conductores que transiten de norte a sur por la avenida carrera 68 y tengan como destino la avenida calle 63 hacia el oriente deberán continuar por la misma carrera 68 al sur y posteriormente incorporarse a la avenida calle 26. Asimismo, quienes se movilicen de sur a norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente tendrán como opciones la avenida calle 26 o la avenida calle 53 para completar su recorrido.



Recomendaciones para asistir al festival Salsa al Parque 2026

Las autoridades distritales recomiendan a los asistentes planear con anticipación sus desplazamientos y tener en cuenta posibles aumentos en los tiempos de viaje durante el fin de semana. También sugieren consultar previamente las rutas del sistema de transporte público y seguir las indicaciones del personal logístico y de tránsito dispuesto en los alrededores del evento.



El Festival Salsa al Parque 2026 reunirá a miles de aficionados al género en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, por lo que se espera una importante afluencia de público en los accesos cercanos al escenario principal. En consecuencia, quienes tengan previsto circular por la avenida calle 63, la avenida carrera 68 y los corredores aledaños deberán tener en cuenta los cierres y desvíos definidos para evitar contratiempos durante el fin de semana.

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La recomendación principal de las autoridades es sencilla: si piensa asistir a Salsa al Parque 2026, prográmese con tiempo y opte por el transporte público para disfrutar del evento sin inconvenientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL