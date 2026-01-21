Reconocida marca de ropa en Bogotá cierra sus puertas: “Este lugar fue un sueño, fue un hogar”

El cierre de la tienda Ba Hué, ubicada en el norte de Bogotá, ha generado una ola de reacciones entre clientes, vecinos y seguidores de la moda independiente. Durante años, este espacio se consolidó como un referente creativo que integró diseño, arte y cultura, convirtiéndose en un punto de encuentro para marcas emergentes y consumidores interesados en propuestas estéticas alejadas de las grandes cadenas comerciales.



Situada en la calle 70 con carrera 11, en el sector de Quinta Camacho, Ba Hué no solo funcionó como una tienda de ropa y accesorios, sino como un lugar que ofrecía una experiencia ligada a la historia, el trabajo artesanal y la identidad visual de cada creador. Su propuesta se distinguió por la curaduría de productos singulares y por dar visibilidad a diseñadores locales, lo que le permitió posicionarse como un espacio emblemático dentro del circuito creativo de la capital.

La decisión de cerrar el punto físico se da en medio de un entorno económico complejo para los emprendimientos en Colombia, factores como el aumento del salario mínimo, el encarecimiento de las materias primas, los mayores costos operativos y las cargas tributarias han impactado directamente la sostenibilidad de pequeños y medianos negocios.

A esto se suman los cambios en los hábitos de consumo y la presión constante que enfrentan las marcas independientes para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más exigente.



Los fundadores de Ba Hué, Catalina Huertas y Juan Baquero, anunciaron la noticia a través de un video publicado en TikTok, en el que explicaron las razones detrás del cierre y compartieron un mensaje cargado de emotividad. En su declaración, señalaron que la decisión no responde a una falta de interés creativo, sino a la necesidad de hacer una pausa y replantear el modelo de negocio.



“Después de casi ocho años queremos contarles que Ba Hué cierra sus puertas como espacio físico: este lugar fue un sueño, fue un hogar, fue un punto de encuentro, fue aprendizaje y también mucho esfuerzo”, expresaron Huertas y Baquero, resaltando el significado que tuvo la tienda tanto a nivel personal como profesional.

El anuncio despertó múltiples reacciones en redes sociales, donde clientes habituales y marcas aliadas expresaron su tristeza por la clausura del espacio, pero también mensajes de apoyo y agradecimiento por el aporte que Ba Hué hizo a la escena de la moda bogotana.

En su mensaje, los fundadores también se refirieron a las dificultades que implica emprender en el país y al proceso de toma de decisiones que acompañó el cierre del local. “Emprender definitivamente nunca es sencillo: es un camino lleno de ilusión pero también de retos enormes y de decisiones difíciles que, aunque duelan, se tienen que tomar”, afirmaron. Asimismo, aprovecharon el espacio para agradecer a las marcas que confiaron en la tienda y a los clientes que la apoyaron durante casi una década.

Ambos fueron enfáticos en señalar que el cierre no debe interpretarse como un fracaso. “Cerrar no significa fracasar, ni que Ba Hué se acabe ni mucho menos, significa reconocer los momentos, aprender y seguir adelante”, señalaron, dejando claro que la marca no desaparece, sino que entra en un proceso de transformación.

De acuerdo con los fundadores, Ba Hué “va más allá de una tienda física”, por lo que invitaron a sus seguidores a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales para conocer los próximos pasos del proyecto. Aunque el punto físico dejará de operar, el legado del espacio permanece como parte de la historia reciente de la moda independiente en Bogotá.

Como despedida, los emprendedores anunciaron que la tienda continuará abierta hasta el 31 de enero, fecha que marcará la “última pasarela” del lugar. En el video, Juan Baquero dejó un mensaje fijado a modo de invitación, “los esperamos en Ba Hué hasta el 31 de enero!!!! Vayan y apoyemos a las marcas en estos últimos días”.

Así mismo invitaron a sus seguidores a "la última fiesta" de Ba Hué, que se celebrará el 24 de enero en su sede.

El cierre de Ba Hué se suma a una serie de decisiones similares tomadas por emprendimientos culturales, comerciales, y colegios en la capital, reflejando los desafíos estructurales que enfrentan los negocios independientes.

