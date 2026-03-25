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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan accidente y fuga de gas cerca del aeropuerto El Dorado en Bogotá: así está la situación

Reportan accidente y fuga de gas cerca del aeropuerto El Dorado en Bogotá: así está la situación

El siniestro vial ocurrió en el terminal de carga. Al punto llegó personal del aeropuerto El Dorado y del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quienes están atendiendo la novedad.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Accidente en el terminal de carga del aeropuerto El Dorado.
Accidente en el terminal de carga del aeropuerto El Dorado.
Bogotá Tránsito

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, en la avenida 26 con carrera 104, en el Terminal de carga cercano al aeropuerto El Dorado, se presentó un accidente de tránsito y una fuga de gas, lo cual causó el cierre preventivo en la zona mientras se atiende la novedad. Mientras tanto, agentes civiles realizan la gestión de tráfico en el intercambiador de la Carrera 96I.

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"Nuestras unidades continúan realizando gestión del tráfico en la Av. El Dorado en el intercambiador de la Cra. 96I. Se registra normalidad en la movilidad del corredor al occidente. Personal del aeropuerto y @BomberosBogota continúan con la atención de la novedad", indicó el más reciente reporte de Bogotá Tránsito.

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